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08:02 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье в женской колонии производят мороженое

В кафе для осуждённых «Льдинка» ИК-10 ГУФСИН России по Приморскому краю посетителям предлагают мороженое собственного производства, сообщает «Deita.ru» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН РФ по Приморскому краю.

Как рассказали в пресс-службе, экологически чистый продукт, изготовленный на современном оборудовании, могут попробовать осуждённые женщины, а также их родственники, прибывшие на свидания. Всего в учреждении изготавливают три вида десерта — шоколадный, клубничный и сливочный.

Кафе для осужденных женщин в учреждении работает уже несколько лет. Сотрудникам удалось создать уютную обстановку, меню разрабатывают с учётом пожеланий осуждённых, стараются подбирать квалифицированный персонал.

Сегодня в «Льдинке» постоянно проводятся краткосрочные свидания, где посетители могут заказать разнообразную выпечку, свежие салаты, десерты и соки. Совсем недавно в кафе появилась возможность попробовать и мороженое собственного производства. Специально для этого в учреждении приобрели современное оборудование, сотрудников обучили работе на нем, закупили необходимые ингредиенты.

Сегодня все желающие могут попробовать мороженое со вкусом шоколада, клубники и традиционное сливочное. Отметим, что при производстве десерта используется натуральные продукты.

Виктор Бруевич.

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