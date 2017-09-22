В Приморье в женской колонии производят мороженое
В кафе для осуждённых «Льдинка» ИК-10 ГУФСИН России по Приморскому краю посетителям предлагают мороженое собственного производства, сообщает «Deita.ru» со ссылкой на
В кафе для осуждённых «Льдинка» ИК-10 ГУФСИН России по Приморскому краю посетителям предлагают мороженое собственного производства, сообщает «Deita.ru» со ссылкой на
Как рассказали в
Кафе для осужденных женщин в учреждении работает уже несколько лет. Сотрудникам удалось создать уютную обстановку, меню разрабатывают с учётом пожеланий осуждённых, стараются подбирать квалифицированный персонал.
Сегодня в «Льдинке» постоянно проводятся краткосрочные свидания, где посетители могут заказать разнообразную выпечку, свежие салаты, десерты и соки. Совсем недавно в кафе появилась возможность попробовать и мороженое собственного производства. Специально для этого в учреждении приобрели современное оборудование, сотрудников обучили работе на нем, закупили необходимые ингредиенты.
Сегодня все желающие могут попробовать мороженое со вкусом шоколада, клубники и традиционное сливочное. Отметим, что при производстве десерта используется натуральные продукты.
Виктор Бруевич.