МЧС предупреждает южноуральцев о заморозках
ЧЕЛЯБИНСК, 22 сентября, ФедералПресс. В ближайшие дни в Челябинской области ожидаются заморозки. Сегодня в отдельных районах температура может опуститься до -4º, завтра — до -6º, сообщает
ЧЕЛЯБИНСК, 22 сентября, ФедералПресс. В ближайшие дни в Челябинской области ожидаются заморозки. Сегодня в отдельных районах температура может опуститься до -4º, завтра — до -6º, сообщает
«23 сентября в ночные и утренние часы на Южном Урале ожидаются заморозки: 22 сентября в горах и низинах в воздухе до -4º, 23 сентября в большинстве районов -1, -6º», — отметили в ведомстве.
Спасатели прогнозируют увеличение количества ДТП. Также, предупреждают они, повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения.
В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений.