МЧС предупреждает южноуральцев о заморозках

«23 сентября в ночные и утренние часы на Южном Урале ожидаются заморозки: 22 сентября в горах и низинах в воздухе до -4º, 23 сентября в большинстве районов -1, -6º», — отметили в ведомстве.

Спасатели прогнозируют увеличение количества ДТП. Также, предупреждают они, повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения.