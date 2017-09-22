Участников «Нового поколения-2017» приветствовали олимпийские чемпионы
Студенческий спортивный фестиваль торжественно открылся в Хабаровске.
Студенческий спортивный фестиваль торжественно открылся в Хабаровске.
В Хабаровске торжественно открылся Дальневосточный спортивный студенческий фестиваль «Новое поколение-2017». На него съехались 37 команд из ДФО и стран Азии. На параде открытиях участников приветствовали 12 олимпийских чемпионов, членов делегации Российского союза спортсменов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Это масштабное и яркое мероприятие послужит мощным импульсом к дальнейшему развитию студенческого спорта не только на Дальнем Востоке, но и в России, — сказал на открытии фестиваля зампредседателя правительства Хабаровского края Александр Федосов. — Участие в состязаниях даст вам возможность общения, получения новых впечатлений и знаний, заряд эмоций и обмена опытом. Фестиваль «Новое поколение-2017» проходит по 7 видам спорта — дзюдо, плаванию,
Новинкой фестиваля станет образовательная программа OSP, которая состоится 23 сентября на площадках универсального спортивного комплекса стадиона имени Ленина. Она включает в себя — сессии по менеджменту, психологии, фармакологии и PR,
Торжественное закрытие фестиваля и церемония награждения состоится 23 сентября в 20 часов 30 минут под крышей универсального краевого спортивного комплекса.
Напомним, фестиваль «Новое поколение» стал обладателем президентского гранта и был представлен Хабаровским краем на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.