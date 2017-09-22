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08:05 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Участников «Нового поколения-2017» приветствовали олимпийские чемпионы

Студенческий спортивный фестиваль торжественно открылся в Хабаровске.

В Хабаровске торжественно открылся Дальневосточный спортивный студенческий фестиваль «Новое поколение-2017». На него съехались 37 команд из ДФО и стран Азии. На параде открытиях участников приветствовали 12 олимпийских чемпионов, членов делегации Российского союза спортсменов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Это масштабное и яркое мероприятие послужит мощным импульсом к дальнейшему развитию студенческого спорта не только на Дальнем Востоке, но и в России, — сказал на открытии фестиваля зампредседателя правительства Хабаровского края Александр Федосов. — Участие в состязаниях даст вам возможность общения, получения новых впечатлений и знаний, заряд эмоций и обмена опытом. Фестиваль «Новое поколение-2017» проходит по 7 видам спорта — дзюдо, плаванию, мини-футболу, пляжному волейболу, баскетболу, пауэрлифтингу, настольному теннису. В программе также презентация кибер-спорта.

Новинкой фестиваля станет образовательная программа OSP, которая состоится 23 сентября на площадках универсального спортивного комплекса стадиона имени Ленина. Она включает в себя — сессии по менеджменту, психологии, фармакологии и PR, мастер-классы от чемпионов и рекордсменов мира. Программа рассчитана на весь день и удовлетворит интересы самой разной аудитории.

Торжественное закрытие фестиваля и церемония награждения состоится 23 сентября в 20 часов 30 минут под крышей универсального краевого спортивного комплекса.

Напомним, фестиваль «Новое поколение» стал обладателем президентского гранта и был представлен Хабаровским краем на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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