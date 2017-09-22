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07:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Динар Гильмутдинов объяснил, почему в городе так много треног

Главный гаишник обратился к своим подписчикам в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Главный гаишник Башкирии объяснил, почему в Уфе в последнее время появилось так много камер-треног, которые фиксируют нарушения.

— Тут ответ простой. Водитель видит, что на дороге установлена камера и автоматически снижает скорость до разрешенной, старается не нарушать правила дорожного движения. В итоге снижается количество аварий. Меньше людей пострадает. Поэтому количество треног увеличилось. Кроме того, скоро мы установим камеры на перекрестке проспекта Октября и улицы Города Галле, — рассказал главный инспектор своим подписчикам в Instagram.

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