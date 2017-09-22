Сезон работы фонтанов завершается в Минске

Церемония запуска фонтанов в текущем году состоялась 14 апреля у самого большого по площади городского фонтана, расположенного перед Национальным академическим Большим театром оперы и балета.

Всего на балансе предприятия находятся 34 фонтана. Самым большим по количеству струй является фонтан на площади Независимости, лидер по высоте и мощности — «Парус» на Комсомольском озере. Старейший городской фонтан — «Мальчик с лебедем», установленный в 1874-м, — был полностью реконструирован в прошлом году. Фонтан-ширма в районе Национальной библиотеки располагается на водной глади и уникален тем, что струя распыляется веером в виде мельчайшей водяной пыли.