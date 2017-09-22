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07:58 (мск), источник: БЕЛТА

Сезон работы фонтанов завершается в Минске

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон работы фонтанов завершается сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в УП «Минскзеленстрой».

Источник: БЕЛТА

Церемония запуска фонтанов в текущем году состоялась 14 апреля у самого большого по площади городского фонтана, расположенного перед Национальным академическим Большим театром оперы и балета.

Всего на балансе предприятия находятся 34 фонтана. Самым большим по количеству струй является фонтан на площади Независимости, лидер по высоте и мощности — «Парус» на Комсомольском озере. Старейший городской фонтан — «Мальчик с лебедем», установленный в 1874-м, — был полностью реконструирован в прошлом году. Фонтан-ширма в районе Национальной библиотеки располагается на водной глади и уникален тем, что струя распыляется веером в виде мельчайшей водяной пыли.

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