На перевале Дятлова решили установить пункты обогрева

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Это позволит в разы сократить количество несчастных случаев на перевале Дятлова, сообщил руководитель общественного фонда Юрий Кунцевич. Последнее ЧП на перевале произошло 18 сентября — погиб турист.

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«Если бы были пункты обогрева, то такой трагедии можно было бы избежать», — отметил Кунцевич. Подобные зоны уже существуют на перевалах в Европе и Австралии.

Те, что появятся на перевале Дятлова, будут оборудованы всем необходимым, и туристы смогут воспользоваться ими бесплатно. Проект уже разработан, осталось привлечь бюджетные средства и частные инвестиции.

Таже проект внесут в Законодательное собрание Свердловской области на рассмотрение, и, если он будет одобрен, то депутаты должны будут принять решение о выделении бюджетных средств на установку пунктов обогрева на перевале, передает ТАСС.

В апреле 2017 года руководство Свердловской области официально разрешило туристам ездить к перевалу Дятлова на мотовездеходах и снегоходах.