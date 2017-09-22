На перевале Дятлова решили установить пункты обогрева

Это позволит в разы сократить количество несчастных случаев на перевале Дятлова, сообщил руководитель общественного фонда Юрий Кунцевич. Последнее ЧП на перевале произошло 18 сентября — погиб турист.
«Если бы были пункты обогрева, то такой трагедии можно было бы избежать», — отметил Кунцевич. Подобные зоны уже существуют на перевалах в Европе и Австралии.
Те, что появятся на перевале Дятлова, будут оборудованы всем необходимым, и туристы смогут воспользоваться ими бесплатно. Проект уже разработан, осталось привлечь бюджетные средства и частные инвестиции.
Таже проект внесут в Законодательное собрание Свердловской области на рассмотрение, и, если он будет одобрен, то депутаты должны будут принять решение о выделении бюджетных средств на установку пунктов обогрева на перевале, передает ТАСС.
В апреле 2017 года руководство Свердловской области официально разрешило туристам ездить к перевалу Дятлова на мотовездеходах и снегоходах.
До этого туристов, подающих заявки на проезд к перевалу, предупреждали, что там запрещено передвигаться на транспортных средствах. Но любителей проехать по следам погибшей тургруппы Игоря Дятлова это не особенно останавливало.