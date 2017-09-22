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14:34 (мск), источник: Моя Планета

На перевале Дятлова решили установить пункты обогрева

Туристам и путешественникам, решившимся отправиться на опасный перевал Дятлова, будет где согреться. Специалисты общественного фонда «Памяти группы Дятлова» установят на местности пункты обогрева.

Источник: Strikozec / СС0

Это позволит в разы сократить количество несчастных случаев на перевале Дятлова, сообщил руководитель общественного фонда Юрий Кунцевич. Последнее ЧП на перевале произошло 18 сентября — погиб турист.

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«Если бы были пункты обогрева, то такой трагедии можно было бы избежать», — отметил Кунцевич. Подобные зоны уже существуют на перевалах в Европе и Австралии.

Те, что появятся на перевале Дятлова, будут оборудованы всем необходимым, и туристы смогут воспользоваться ими бесплатно. Проект уже разработан, осталось привлечь бюджетные средства и частные инвестиции.

Таже проект внесут в Законодательное собрание Свердловской области на рассмотрение, и, если он будет одобрен, то депутаты должны будут принять решение о выделении бюджетных средств на установку пунктов обогрева на перевале, передает ТАСС.

В апреле 2017 года руководство Свердловской области официально разрешило туристам ездить к перевалу Дятлова на мотовездеходах и снегоходах.

До этого туристов, подающих заявки на проезд к перевалу, предупреждали, что там запрещено передвигаться на транспортных средствах. Но любителей проехать по следам погибшей тургруппы Игоря Дятлова это не особенно останавливало.

Стало известно еще об 1 таинственной смерти на перевале Дятлова
Во время загрузки произошла ошибка.
21 сентября© Ньюстюб
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