Свердловчанам посулили снежные ночи
И дождливые дни.
И дождливые дни.
Ночные заморозки на Среднем Урале в грядущий
Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, днем будет немного теплее. Воздух прогреется максимум до плюс 11 градусов, местами пройдут небольшие дожди, возможно, со снегом. Ветер ожидается северный с порывами до 15 метров в секунду.
В Екатеринбурге днем в пятницу и субботу будет до 11 градусов выше нуля, осадков не ожидается. Ночью подморозить до нуля. В воскресенье похолодает до плюс 6, с ночи зарядит дождь.