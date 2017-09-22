Свердловчанам посулили снежные ночи

Источник: УралИнформБюро

Ночные заморозки на Среднем Урале в грядущий уик-энд будут сопровождаться снегом. Осадки ожидаются 22—24 сентября в северных и горных районах региона. Столбики термометров упадут до минус 3 градусов.

Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, днем будет немного теплее. Воздух прогреется максимум до плюс 11 градусов, местами пройдут небольшие дожди, возможно, со снегом. Ветер ожидается северный с порывами до 15 метров в секунду.