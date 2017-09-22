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09:05 (мск), источник: ЕАН

Свердловской области обещают промозглый уик-энд со снегом

На Среднем Урале ожидаются холодные выходные с мокрым снегом и заморозками.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 83% 762 мм рт. ст. 0 м/с

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, сегодня в региона прогнозируют переменную облачность, местами — небольшой дождь. Воздух прогреется до 6−11 градусов. Ночью ожидаются заморозки.

В субботу обещают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью -3 — +2, днем он прогреется до + 7 — +12 градусов.

В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов дожди, на севере и в горах с мокрым снегом. Днем — местами небольшой дождь, на юге — до умеренного. Температура воздуха ночью 0 — +5, днем: +4 — +9.

В Екатеринбурге погода чуть приятней, чем в среднем по области, снега и заморозков Уральский гидрометцентр не обещает.

Сегодня и завтра существенных осадков вообще не будет, небольшой дождь прогнозируют в воскресенье ночью и у мереный — днем. Сегодня и завтра днем будет +9 — +11, в ночь на субботу — 0 — +2. Ночью в воскресенье ожидается +3 — +5, днем воздух прогреется незначительно — до + — +8 градусов.

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