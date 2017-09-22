Свердловской области обещают промозглый уик-энд со снегом
На Среднем Урале ожидаются холодные выходные с мокрым снегом и заморозками.
На Среднем Урале ожидаются холодные выходные с мокрым снегом и заморозками.
Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, сегодня в региона прогнозируют переменную облачность, местами — небольшой дождь. Воздух прогреется до 6−11 градусов. Ночью ожидаются заморозки.
В субботу обещают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью -3 — +2, днем он прогреется до + 7 — +12 градусов.
В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов дожди, на севере и в горах с мокрым снегом. Днем — местами небольшой дождь, на юге — до умеренного. Температура воздуха ночью 0 — +5, днем: +4 — +9.
В Екатеринбурге погода чуть приятней, чем в среднем по области, снега и заморозков Уральский гидрометцентр не обещает.
Сегодня и завтра существенных осадков вообще не будет, небольшой дождь прогнозируют в воскресенье ночью и у мереный — днем. Сегодня и завтра днем будет +9 — +11, в ночь на субботу — 0 — +2. Ночью в воскресенье ожидается +3 — +5, днем воздух прогреется незначительно — до + — +8 градусов.