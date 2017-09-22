Назван самый опасный человек в интернете
Эксперты в области киберугроз из компании McAfee раскрыли личность самого опасного персонажа во всем интернете. Об этом сообщает Associated Press.
Эксперты в области киберугроз из компании McAfee раскрыли личность самого опасного персонажа во всем интернете. Об этом сообщает Associated Press.
Главным злодеем оказалась канадская певица Аврил Лавин, не выпускавшая альбомов с 2013 года, но исправно поставляющая в сеть вредоносный контент имени себя.
Аврил Лавин стала самой вредоносной знаменитостью, поскольку ссылки, которые поисковик выдает пользователям по запросу ее бесплатных MP3, с вероятностью в 22 процента приведут на вирусный сайт. Для пользователя, который не интересуется записями, а предпочитает листать фотоснимки певицы, опасность подхватить заразу снижается до 14,5 процентов.
В список самых токсичных знаменитостей года также попали певцы Бруно Марс, Джастин Бибер и Зейн Малик, певицы Селин Дион, Кэти Перри и Бейонсе. Аврил Лавин — первая
Это неспроста.