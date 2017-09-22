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08:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван самый опасный человек в интернете

Эксперты в области киберугроз из компании McAfee раскрыли личность самого опасного персонажа во всем интернете. Об этом сообщает Associated Press.

Источник: Reuters

Главным злодеем оказалась канадская певица Аврил Лавин, не выпускавшая альбомов с 2013 года, но исправно поставляющая в сеть вредоносный контент имени себя.

По результатам анализа, проведенного специалистами McAfee, именно в материалах, связанных с именем поп-панк-певицы, злоумышленники чаще всего размещают небезопасное ПО.

Аврил Лавин стала самой вредоносной знаменитостью, поскольку ссылки, которые поисковик выдает пользователям по запросу ее бесплатных MP3, с вероятностью в 22 процента приведут на вирусный сайт. Для пользователя, который не интересуется записями, а предпочитает листать фотоснимки певицы, опасность подхватить заразу снижается до 14,5 процентов.

Во время загрузки произошла ошибка.Аврил Лавин

В список самых токсичных знаменитостей года также попали певцы Бруно Марс, Джастин Бибер и Зейн Малик, певицы Селин Дион, Кэти Перри и Бейонсе. Аврил Лавин — первая женщина-музыкант, занявшая первое место в ежегодном топе McAfee. В прошлом году лидером оказалась стендап-комедиантка Эми Шумер, а в 2015-ом — голландский диджей Armin van Buuren.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Иван Петров
Сплошь одни англосаксы и западники.
Это неспроста.
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