Свыше 800 человек получили гражданство Узбекистана с декабря 2016 года
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Гражданство Узбекистана с декабря 2016 года получили 835 человек, сообщает
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Гражданство Узбекистана с декабря 2016 года получили 835 человек, сообщает
В декабре 2016 года был обнародован указ президента страны Шавката Мирзиеева о предоставлении гражданства людям, проживающим в Узбекистане, но оказавшиеся по различным обстоятельствам за пределами республики к моменту вступления в силу закона «О гражданстве Республики Узбекистан», а также уроженцам других стран, которые вносят достойный вклад в развитие страны.
Мероприятия по вручению паспортов лицам, получающим гражданство, проводятся в Узбекистане в торжественной обстановке, с участием руководства регионов, представителей государственных организаций и общественности.
«С декабря 2016 года по настоящее время на основании семи указов президента были удовлетворены ходатайства по приему в гражданство Республики Узбекистан 835 лиц без гражданства», — сообщил Ташходжаев на брифинге.
По его данным, с 1991 года по 2007 год гражданство Узбекистана получили 482 человека.
Закон «О гражданстве республики Узбекистан» был принят в 1992 году. В соответствии с ним, иностранные граждане и лица без гражданства могут быть приняты в гражданство Узбекистана при условии отказа от иностранного гражданства и постоянного проживания на территории республики в течение последних пяти лет. В конце сентября 2016 года в Узбекистане вступили в действие поправки в закон, предусматривающие обязательную процедуру уведомления о принятии иностранного гражданства в течение 30 дней. Институт двойного гражданства в Узбекистане отсутствует.