Свыше 800 человек получили гражданство Узбекистана с декабря 2016 года

Источник: Sputnik

В декабре 2016 года был обнародован указ президента страны Шавката Мирзиеева о предоставлении гражданства людям, проживающим в Узбекистане, но оказавшиеся по различным обстоятельствам за пределами республики к моменту вступления в силу закона «О гражданстве Республики Узбекистан», а также уроженцам других стран, которые вносят достойный вклад в развитие страны.

Мероприятия по вручению паспортов лицам, получающим гражданство, проводятся в Узбекистане в торжественной обстановке, с участием руководства регионов, представителей государственных организаций и общественности.

«С декабря 2016 года по настоящее время на основании семи указов президента были удовлетворены ходатайства по приему в гражданство Республики Узбекистан 835 лиц без гражданства», — сообщил Ташходжаев на брифинге.

По его данным, с 1991 года по 2007 год гражданство Узбекистана получили 482 человека.