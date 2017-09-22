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09:21 (мск), источник: Sputnik

Свыше 800 человек получили гражданство Узбекистана с декабря 2016 года

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Гражданство Узбекистана с декабря 2016 года получили 835 человек, сообщает пресс-служба МВД РУз со ссылкой на замначальника главного управления миграции и оформления гражданства МВД республики Улугбека Ташходжаева.

Источник: Sputnik

В декабре 2016 года был обнародован указ президента страны Шавката Мирзиеева о предоставлении гражданства людям, проживающим в Узбекистане, но оказавшиеся по различным обстоятельствам за пределами республики к моменту вступления в силу закона «О гражданстве Республики Узбекистан», а также уроженцам других стран, которые вносят достойный вклад в развитие страны.

Мероприятия по вручению паспортов лицам, получающим гражданство, проводятся в Узбекистане в торжественной обстановке, с участием руководства регионов, представителей государственных организаций и общественности.

«С декабря 2016 года по настоящее время на основании семи указов президента были удовлетворены ходатайства по приему в гражданство Республики Узбекистан 835 лиц без гражданства», — сообщил Ташходжаев на брифинге.

По его данным, с 1991 года по 2007 год гражданство Узбекистана получили 482 человека.

Закон «О гражданстве республики Узбекистан» был принят в 1992 году. В соответствии с ним, иностранные граждане и лица без гражданства могут быть приняты в гражданство Узбекистана при условии отказа от иностранного гражданства и постоянного проживания на территории республики в течение последних пяти лет. В конце сентября 2016 года в Узбекистане вступили в действие поправки в закон, предусматривающие обязательную процедуру уведомления о принятии иностранного гражданства в течение 30 дней. Институт двойного гражданства в Узбекистане отсутствует.

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