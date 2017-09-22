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09:02 (мск), источник: ЕАН

В екатеринбургском Академическом задержали больше 170 мигрантов-строителей

В полицию Екатеринбурга вечером 21 сентября доставили 176 мигрантов, работающих в стройгородке на территории Академического района.

Операция проводилась в ходе профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант», которое реализуется в мегаполисе с понедельника, сообщают в отделении по связям со СМИ городского УМВД России.

По итогам «академической» проверки был составлен 21 административный протокол. Из них 14 протоколов по части 1 статьи 18.8 КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ».

Еще четыре — по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ». Данные граждане будут в ближайшее время депортированы за пределы России.

Кроме того, три протокола составлены по статье КоАП «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ».

Мероприятия по пресечению правонарушений в сфере миграционного законодательства продолжаются.

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