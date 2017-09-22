В «Кольцово» МЧС проведет масштабные учения: аэропорт будет работать в штатном режиме

«Условный пожар огнеборцам предстоит «тушить» в одном из кафе, расположенном на первом этаже терминала «А». Для подвоза воды к месту «пожара» будет привлечён пожарный поезд. Для координации действий сил и средств на месте учений будет развернут штаб пожаротушения. Оказывать экстренную психологическую помощь эвакуированным будут психологи МЧС, — сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Свердловской области.