Скоро зима: в Новосибирске на выходных синоптики ожидают снег

В столицу Сибири идет холодный атмосферный фронт. Синоптики прогнозируют снег и похолодание на выходных. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра. К Новосибирской области приближается холодный атмосферный фронт, который принесёт с собой заморозки, дожди и даже мокрый снег.

Синоптики прогнозируют днём в субботу температуру воздуха в Новосибирске в районе 3−5 градусов по Цельсию, а ночью столбик термометра опустится до 0 +2 °C. В воскресенье днём в мегаполисе температура воздуха будет в районе 2−4 градусов со знаком плюс, в холодное время суток температура будет в районе нуля — до -1 °C. При этом, все это время в городе будут наблюдаться осадки в виде дождя и мокрого снега.