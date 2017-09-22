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08:57 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Скоро зима: в Новосибирске на выходных синоптики ожидают снег

В грядущую субботу и воскресенье погода может значительно ухудшиться.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 83% 762 мм рт. ст. 0 м/с

В столицу Сибири идет холодный атмосферный фронт. Синоптики прогнозируют снег и похолодание на выходных. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра. К Новосибирской области приближается холодный атмосферный фронт, который принесёт с собой заморозки, дожди и даже мокрый снег.

Синоптики прогнозируют днём в субботу температуру воздуха в Новосибирске в районе 3−5 градусов по Цельсию, а ночью столбик термометра опустится до 0 +2 °C. В воскресенье днём в мегаполисе температура воздуха будет в районе 2−4 градусов со знаком плюс, в холодное время суток температура будет в районе нуля — до -1 °C. При этом, все это время в городе будут наблюдаться осадки в виде дождя и мокрого снега.

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