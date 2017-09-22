«Свадьба — не повод нарушать закон»: сотрудники ГИБДД начали дежурить около ЗАГСов

Источник: Агентство «Москва»

Дорожные полицейские начали дежурства около красноярских ЗАГСов. Таким образом сотрудники полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» решили предотвращать нарушения правил дорожного движения со стороны свадебных кортежей.

В полиции отметили, что водители свадебных машин паркуются на тротуарах, беспорядочно сигналят и создают помехи другим участникам дорожного движения. Кроме этого, номера своих машин они зачастую прячут за надписями, а гости высовываются из люков и окон.

За все эти нарушения предусмотрены административные штрафы. Так за беспорядочные сигналы водитель может заплатить 500 рублей, а заклеивание государственного регистрационного номера обойдется в пять тысяч рублей, либо обернется лишением прав на срок до трех месяцев.