«Свадьба — не повод нарушать закон»: сотрудники ГИБДД начали дежурить около ЗАГСов
Полицейские просят водителей свадебных кортежей не нарушать правила.
Полицейские просят водителей свадебных кортежей не нарушать правила.
Дорожные полицейские начали дежурства около красноярских ЗАГСов. Таким образом сотрудники полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» решили предотвращать нарушения правил дорожного движения со стороны свадебных кортежей.
В полиции отметили, что водители свадебных машин паркуются на тротуарах, беспорядочно сигналят и создают помехи другим участникам дорожного движения. Кроме этого, номера своих машин они зачастую прячут за надписями, а гости высовываются из люков и окон.
За все эти нарушения предусмотрены административные штрафы. Так за беспорядочные сигналы водитель может заплатить 500 рублей, а заклеивание государственного регистрационного номера обойдется в пять тысяч рублей, либо обернется лишением прав на срок до трех месяцев.
«Свадьба — светлый и незабываемый день в жизни молодой семьи, но это совсем не повод нарушать закон, — отмечает командир полка ДПС ГИБДД г. Красноярска Владимир Евсеенко, — мы рекомендуем не омрачать праздник, пренебрегая правилами дорожного движения и создавая