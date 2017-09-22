Росавиация «добралась» до учебного центра в Екатеринбурге
Набор в группы по обучению приостановлен.
Набор в группы по обучению приостановлен.
Уральский
«Аварийно-спасательная подготовка, подготовка в области человеческого фактора, авиационный английский теперь стали недоступны для очередного крупного региона России», — прокомментировал «Уралинформбюро» один из пилотов Павел Семченко.
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Пилоты уверены, что в УТЦ отмалчиваются, поскольку боятся поссориться с Росавиацией, как это произошло с Челябинским летным училищем гражданской авиации.
В конце августа федеральное ведомство издало приказ об аннулировании пилотских удостоверений у 30 выпускников ЧЛУГА в связи с предоставлением «недостоверных данных». Сами выпускники утверждают, что никаких оснований для аннулирования пилотских нет, а Росавиация просто пытается «задушить» частное училище. Подробнее об этом «Уралинформбюро» писало в материале Остались в пролете.
Выпускники ЧЛУГА обратились в суды, чтобы вернуть себе удостоверения. Один из исков на днях был удовлетворен в Иркутске. Пилоты надеются, что это судебное решение станет прецедентом.