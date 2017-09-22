Росавиация «добралась» до учебного центра в Екатеринбурге

Уральский учебно-тренировочный центр (УТЦ) гражданской авиации, расположенный в Кольцово, объявил о приостановке набора новых групп по подготовке авиаперсонала до получения сертификата АУЦ.

«Аварийно-спасательная подготовка, подготовка в области человеческого фактора, авиационный английский теперь стали недоступны для очередного крупного региона России», — прокомментировал «Уралинформбюро» один из пилотов Павел Семченко.

В учебно-тренировочном центре отказались давать пояснения. «Приостановка деятельности — это пока все только слухи. Никаких официальных бумаг нет, поэтому говорить не о чем», — пояснил замдиректора УТЦ по общим вопросам Владимир Плаксин.

Пилоты уверены, что в УТЦ отмалчиваются, поскольку боятся поссориться с Росавиацией, как это произошло с Челябинским летным училищем гражданской авиации.

В конце августа федеральное ведомство издало приказ об аннулировании пилотских удостоверений у 30 выпускников ЧЛУГА в связи с предоставлением «недостоверных данных». Сами выпускники утверждают, что никаких оснований для аннулирования пилотских нет, а Росавиация просто пытается «задушить» частное училище. Подробнее об этом «Уралинформбюро» писало в материале Остались в пролете.