Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Светская Москва: Чайковскую удивило, как выглядит Оксана Федорова
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Украина выплатила России $3 млрд
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Глюкоза танцует в абсолютно прозрачном комбинезоне - СМИ
Порошенко: Оружие США поможет Киеву захватить Крым
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
Галкин поделился снимком с молодой и озорной Пугачевой - СМИ
СМИ: сын Домогарова не навещает больного отца
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
8Эрмитажные коты нашли новый дом
09:30 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Росавиация «добралась» до учебного центра в Екатеринбурге

Набор в группы по обучению приостановлен.

Уральский учебно-тренировочный центр (УТЦ) гражданской авиации, расположенный в Кольцово, объявил о приостановке набора новых групп по подготовке авиаперсонала до получения сертификата АУЦ.

«Аварийно-спасательная подготовка, подготовка в области человеческого фактора, авиационный английский теперь стали недоступны для очередного крупного региона России», — прокомментировал «Уралинформбюро» один из пилотов Павел Семченко.

В учебно-тренировочном центре отказались давать пояснения. «Приостановка деятельности — это пока все только слухи. Никаких официальных бумаг нет, поэтому говорить не о чем», — пояснил замдиректора УТЦ по общим вопросам Владимир Плаксин.

Пилоты уверены, что в УТЦ отмалчиваются, поскольку боятся поссориться с Росавиацией, как это произошло с Челябинским летным училищем гражданской авиации.

В конце августа федеральное ведомство издало приказ об аннулировании пилотских удостоверений у 30 выпускников ЧЛУГА в связи с предоставлением «недостоверных данных». Сами выпускники утверждают, что никаких оснований для аннулирования пилотских нет, а Росавиация просто пытается «задушить» частное училище. Подробнее об этом «Уралинформбюро» писало в материале Остались в пролете.

Выпускники ЧЛУГА обратились в суды, чтобы вернуть себе удостоверения. Один из исков на днях был удовлетворен в Иркутске. Пилоты надеются, что это судебное решение станет прецедентом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Екатеринбургские автобусы изменят маршруты
КНДР пригрозила взорвать водородную бомбу в Тихом океане
Совладелец Бинбанка прокомментировал ситуацию с санацией
В США устанавливают причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Чертеж немецкого автомата обнаружен на памятнике Калашникову
СМИ узнали о самых эффективных мерах антитабачной кампании в РФ
Хочет ли Каталония отделиться от Испании
В самолетах Qatar Airways появились двуспальные кровати
Спорт
«Ленинградское дерби» собрало больше, чем ЦСКА – «Спартак» «Зенит» вдесятером отыграл два мяча в дерби с «Динамо СПб», но пропустил с пенальти в дополнительное время и выбыл из Кубка России
Авто
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус В сети неожиданно появились снимки загадочного микроавтобуса, у которого на решётке радиатора красуется эмблема марки УАЗ
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Впервые в России суд отобрал бесплатный гектар
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь