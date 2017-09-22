«Челябинские энергетики настолько суровые…» Столицу Южного Урала сфотографировали с борта МКС
Космонавт Сергей Рязанский сфотографировал Челябинск с борта Международной космической станции.
Космонавт Сергей Рязанский сфотографировал Челябинск с борта Международной космической станции.
Фотография размещена на странице космонавта в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.
«А это #Челябинск! Челябинские энергетики настолько суровые, что город можно увидеть даже из космоса», — написал он.
Напомним, в январе космонавт Сергей Рыжиков сфотографировал из космоса Магнитогорск. Жители города снимок оценили.