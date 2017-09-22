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09:35 (мск), источник: Nakanune.ru

«Челябинские энергетики настолько суровые…» Столицу Южного Урала сфотографировали с борта МКС

Космонавт Сергей Рязанский сфотографировал Челябинск с борта Международной космической станции.

Фотография размещена на странице космонавта в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

«А это #Челябинск! Челябинские энергетики настолько суровые, что город можно увидеть даже из космоса», — написал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в январе космонавт Сергей Рыжиков сфотографировал из космоса Магнитогорск. Жители города снимок оценили.

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