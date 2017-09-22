Башкирия 22 сентября присоединилась к всемирной акции «День без автомобиля». Два сотрудника Минэкологии Башкирии приехали на работу на велосипеде, об этом сообщили в самом ведомстве.

«Мы организовали акцию внутри министерства, сотрудники, приехавшие на работу на велотранспорте, получат призы — аксессуары для велосипедов. Министр тоже очень хотел поучаствовать в акции, но он находится в командировке, — говорит начальник организационно-аналитического отдела ведомства Ринат Фаткуллин. — Проблема загрязнения воздуха имеет глобальный характер. С каждым годом она становится актуальной».

В Уфе с 2015 года в третью пятницу мая и 22 сентября, во Всемирный «День без автомобиля», проводится также акция «На работу на велосипеде».