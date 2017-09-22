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09:28 (мск), источник: АиФ Уфа

Два сотрудника Минэкологии Башкирии приехали на работу на велосипеде

В Уфе проходит День без автомобиля.

Башкирия 22 сентября присоединилась к всемирной акции «День без автомобиля». Два сотрудника Минэкологии Башкирии приехали на работу на велосипеде, об этом сообщили в самом ведомстве.

«Мы организовали акцию внутри министерства, сотрудники, приехавшие на работу на велотранспорте, получат призы — аксессуары для велосипедов. Министр тоже очень хотел поучаствовать в акции, но он находится в командировке, — говорит начальник организационно-аналитического отдела ведомства Ринат Фаткуллин. — Проблема загрязнения воздуха имеет глобальный характер. С каждым годом она становится актуальной».

В Уфе с 2015 года в третью пятницу мая и 22 сентября, во Всемирный «День без автомобиля», проводится также акция «На работу на велосипеде».

«Каждый раз принимают участие более 200 человек, — сообщает куратор акции в столице Артур Бикмухаметов. — В деле велосипедизации большое значение имеет возможность безопасно добраться до места назначения. Для этого городу необходимы правильно спроектированные и обособленные от тротуара и проезжей части велодороги, а также же их целостность и связанность между районами. Важно также наличие велопарковок, желательно охраняемых, мест, где можно переодеться и т. п. Все эти условия приведут к значительному росту велопользования в городе и, соответственно, снижению транспортной нагрузки на дорогах».

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