Два сотрудника Минэкологии Башкирии приехали на работу на велосипеде
В Уфе проходит День без автомобиля.
В Уфе проходит День без автомобиля.
Башкирия 22 сентября присоединилась к всемирной акции «День без автомобиля». Два сотрудника Минэкологии Башкирии приехали на работу на велосипеде, об этом сообщили в самом ведомстве.
«Мы организовали акцию внутри министерства, сотрудники, приехавшие на работу на велотранспорте, получат призы — аксессуары для велосипедов. Министр тоже очень хотел поучаствовать в акции, но он находится в командировке, — говорит начальник
В Уфе с 2015 года в третью пятницу мая и 22 сентября, во Всемирный «День без автомобиля», проводится также акция «На работу на велосипеде».
«Каждый раз принимают участие более 200 человек, — сообщает куратор акции в столице Артур Бикмухаметов. — В деле велосипедизации большое значение имеет возможность безопасно добраться до места назначения. Для этого городу необходимы правильно спроектированные и обособленные от тротуара и проезжей части велодороги, а также же их целостность и связанность между районами. Важно также наличие велопарковок, желательно охраняемых, мест, где можно переодеться