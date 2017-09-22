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09:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Подростки из Приморья не доедают картофеля, овощей и хлеба

Необходимые организму углеводы они получают не из полезных продуктов питания, а из газировки и фастфуда.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 сентября, PrimaMedia.

Подростки из Приморского края налегают на макароны и колбасу и не доедают картофеля, овощей, сахара и хлеба. Необходимые организму углеводы школьники старшего возраста предпочитают получать не из полезных продуктов питания, а из сладкой газировки и фастфуда. Такие данные на конференции «Наука и практика: эколого-гигиенические и социальные проблемы здоровья» в рамках мероприятий Тихоокеанского медицинского конгресса озвучил профессор, к.м.н. Виктор Ковальчук, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

«Факт того, что региональной особенностью рациона подростков в Приморье является пониженное содержание углеводов, установлен впервые. Предыдущие исследования, наоборот, указывали на избыток углеводов, особенно в питании детей 7−10 лет», — подчеркнул Виктор Ковальчук.

Оказалось, пищевой рацион юношей и девушек на всей территории края имеет пониженную на 15−23% энергетическую ценность. Выявлен дефицит суточного потребления углеводов подростками обеих полов, он составляет порядка 40%. А вот белка на фоне адекватного потребления жиров школьники потребляют с избытком.

Согласно представленным данным, подростки налегают на макароны, каши из круп и колбасные изделия. Неблагоприятной особенностью питания местных школьников является выраженный дефицит молока, кефира, творога, животного масла, и, что совсем удивительно, картофеля и овощей. Менее выраженный дефицит отмечен для фруктов.

«Именно во Владивостоке подростки питаются лучше всего», — уточнил эксперт.

Присутствующие на конференции студенты вузов Владивостока пояснили, что и рады были питаться правильно — полноценно и часто, — но фактически они этого сделать не могут из-за отсутствия большой перемены и материальных проблем.

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