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09:26 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае с 1 октября изменится расписание электричек

Пригородные поезда переходят на зимний режим. В связи с этим со следующего месяца отменяются летние электрички.

Источник: Новости Перми

С 1 октября пригородные поезд в Пермском крае будут следовать по измененным расписаниям. Так, электричка № 7194/7193 сообщением «Пермь-2 — Кунгур» будет ездить по пятницам, воскресеньям.

Кроме того, будут отменены летние пригородные поезда:

1. На направлении «Чусовская — Кизел»:
— № 6163/6164 сообщением «Чусовская — Губаха».

2. На направлении «Пермь-2 — Углеуральская»:
— № 6294/6293 сообщением «Пермь-2 — Дивья».

3. На направлении «Пермь-2 — Верещагино»:

— № 7106 сообщением «Оверята — Пермь-2»;

— № 6027/6028 сообщением «Пермь-2 — Григорьевская» (курсирование с понедельника по четверг), последний раз в действующем графике отправятся в четверг 28 сентября;

— № 6025/6026 сообщением «Пермь-2 — Менделеево» (курсирование по пятницам, субботам, воскресеньям), последний раз в действующем графике отправятся в субботу 30 сентября;

— № 6021 сообщением «Пермь-2 — Григорьевская» (курсирование по субботам), последний раз в действующем графике отправится в субботу 30 сентября.

4. На направлении «Пермь-2 — Шаля»:
— № 7168/7171 сообщением «Пермь-2 — Кишерть» (курсирование по пятницам, субботам, воскресеньям), последний раз в действующем графике отправятся в субботу 30 сентября.

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