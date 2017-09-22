В Пермском крае с 1 октября изменится расписание электричек

С 1 октября пригородные поезд в Пермском крае будут следовать по измененным расписаниям. Так, электричка № 7194/7193 сообщением «Пермь-2 — Кунгур» будет ездить по пятницам, воскресеньям.



Кроме того, будут отменены летние пригородные поезда:



1. На направлении «Чусовская — Кизел»:

— № 6163/6164 сообщением «Чусовская — Губаха».



2. На направлении «Пермь-2 — Углеуральская»:

— № 6294/6293 сообщением «Пермь-2 — Дивья».



3. На направлении «Пермь-2 — Верещагино»:



— № 7106 сообщением «Оверята — Пермь-2»;



— № 6027/6028 сообщением «Пермь-2 — Григорьевская» (курсирование с понедельника по четверг), последний раз в действующем графике отправятся в четверг 28 сентября;



— № 6025/6026 сообщением «Пермь-2 — Менделеево» (курсирование по пятницам, субботам, воскресеньям), последний раз в действующем графике отправятся в субботу 30 сентября;



— № 6021 сообщением «Пермь-2 — Григорьевская» (курсирование по субботам), последний раз в действующем графике отправится в субботу 30 сентября.



4. На направлении «Пермь-2 — Шаля»:

— № 7168/7171 сообщением «Пермь-2 — Кишерть» (курсирование по пятницам, субботам, воскресеньям), последний раз в действующем графике отправятся в субботу 30 сентября.

