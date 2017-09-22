Завтра температура в Омске опустится до нуля и пойдет снег

Первый снег ожидает омичей уже в сентябре. Как и ожидалось, в ближайшие выходные в Омске резко понизится температура. По данным открытых интернет-источников, включая gismeteo.ru, в субботу, 23 сентября, опустится ночью до ноля, а в дневные часы не поднимется выше +1 °C.

Кроме того, в этот день омичей ожидают дождь и мокрый снег, причем осадки будут и в утренние часы, и вечером. А вот на сервисе sinoptik.com.ru говорится, что небо будет покрыто тучами, но день пройдет без осадков, однако сервис также предупреждает о надвигающемся похолодании.

В последующие дни ожидается минусовая температура. Так, с воскресенье по вторник ночью температура упадет до -1 °C.

О масштабном похолодании заранее предупреждали синоптики. Так, по данным «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во второй декаде сентября в регион должен был прийти северный циклон, который несет холодные потоки воздуха и осадки, в связи с чем заморозки в отдельных районах могут достичь -7 °C.