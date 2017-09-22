Кишинев стоит в жутких пробках
КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Сегодня по всей Молдове дожди, в столице — ливень, а на дорогах образовались гигантские пробки.
КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Сегодня по всей Молдове дожди, в столице — ливень, а на дорогах образовались гигантские пробки.
Горожане спешат в садики, школы, «мчатся» в офисы.
Но мчаться в прямом смысле этого слова не получается, так как в столице жуткие пробки.
Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 22 сентября, по всей стране будет переменная облачность, вероятны осадки и грозы, а также шквалистый ветер.