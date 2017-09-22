Белорусские ученые придумали, как защитить людей от «паленого» алкоголя

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Потребитель не должен гадать: продукт разлит в стерильном помещении завода или залит в бутылку дядей Петей в подвале соседнего дома. У нас за этим всегда строго следят.

Тем временем ученые предлагают новый подход к определению содержания летучих токсичных микропримесей. В чем уникальность разработки, узнала корреспондент Р.

Эффективность нового подхода к контролю качества алкоголя высоко оценили в США, Израиле, Италии, Испании, Франции, Молдове, Литве и России.

Трагедии нам не нужны

Инновационный метод контроля качества алкогольной продукции разработали в Институте ядерных проблем Белгосуниверситета. Суть — использование этанола в качестве внутреннего стандарта. Это серьезно удешевляет процедуру, экономит время и силы. И результат более точный. Ученые признаются: идея мирового уровня лежала на поверхности и удивительно, почему до сих пор никто и нигде не предложил такого естественного подхода.

Как работает новый метод, узнаю в лаборатории аналитических исследований. Накануне в обычном продуктовом магазине покупаю пять видов алкогольных напитков с различным уровнем содержания летучих примесей. К ним относятся сивушные масла, которые нужны для аромата, чрезвычайно опасный метанол и другие токсичные компоненты. Итак, начнем.

— Метанол — это страшный яд. Прием внутрь примерно 10 мл может привести к тяжелому отравлению или слепоте. Более 80—150 мл — смертельная доза, — сыплет пугающими фактами сотрудник лаборатории Антон Корбан. Магистрант химического факультета БГУ приводит в пример реальные истории: из-за контрафактного алкоголя в Чехии пять лет назад погибли разом более 20 человек, до этого массовое отравление случилось в Сербии, там 43 человека умерли после употребления поддельного бренди. Подобных трагедий у нас быть не должно.

Мир оценил

Вернемся к нашим пяти образцам: белорусская элитная водка, крепкий алкогольный напиток по финской технологии, популярный шотландский виски, дорогой коньяк и легальный самогон из музейного комплекса. Вскрываем бутылки и переливаем напитки в небольшие емкости. Уже из них набираем менее 2 мл каждого вида жидкости в пипетку с автоматическим дозатором. Впрыскиваем это в стандартную стеклянную микровиалу (флакон небольшого объема. — Прим. авт.). Специальным инструментом герметично запечатываем образцы алюминиевыми крышками.

Каждый образец имеет свой индивидуальный QR-код, который читается с помощью обычного смартфона.

Микровиалы вставляем в прибор со специфическим названием — автосемплер газового хроматографа. Такое оборудование есть в любой лаборатории, которая занимается анализом микропримесей в жидких пробах. Один момент, и крышки микровиал пронизываются специальным шприцем. Тот забирает несколько капель каждого образца. На весь процесс уходит не более 30 минут, и на мониторе компьютера сразу высвечивается результат.

Специалист расшифровывает разноцветную диаграмму и множество цифр с экрана — площадь и высоту сигналов. Девять пиков — это картина токсичных компонентов, которые есть в составе любого алкогольного напитка. Метанол изображен красным цветом. В наших образцах, к счастью, он в пределах допустимой нормы.

Пробую сама выполнить расчеты. Для этого захожу на сайт БГУ, где в открытом доступе находится онлайн-калькулятор Alco Drinks. Заношу полученные величины — все сходится!

Не будем вдаваться во все технологические подробности инновационного метода. Важно, что его эффективность оценили на профильных международных конференциях в США, Израиле, Италии, Испании, Франции, Молдове и Литве. В России провели ряд экспериментов — анализ изобретения наших ученых показал, что оно может попасть на мировую арену и со временем вытеснить все традиционные методы. Аргументов в пользу этого предостаточно.

— Есть еще одна важная деталь, — замечает Сергей Черепица, научный руководитель проекта. — Сейчас лаборатории вынуждены пользоваться импортным набором образцов летучих компонентов. Цена трех небольших бутылочек по 20 мл — 430 рублей. Хотя их себестоимость — всего около 5 рублей. Поэтому мы разработали собственный продукт.

Кандидат физико-математических наук показывает иностранный набор для многоразового использования и сравнивает с нашим аналогом. Ученые предлагают ввести одноразовые образцы — так, уверяют, гораздо удобнее.

— Сейчас все очень сложно: надо расплавить парафин, открыть крышку, взять образец, снова все запечатать. И так раз за разом. Через полгода состав жидкости поменяется, ведь со временем испарится часть компонентов, а внутрь сосуда попадут мелкие частицы и грязь. С одноразовыми микровиалами таких проблем не будет. И еще бонус — цена нашего набора на полгода ниже в 10 раз. Если полностью отказаться от импортных закупок, на этом можно экономить примерно 100 тысяч долларов каждый год.

А годы идут

Каждый образец, кстати, имеет свой индивидуальный QR-код. Сергей Черепица наводит на него объектив обычного смартфона, и на экране появляется исчерпывающая информация: название раствора, дата приготовления и розлива.

На весь процесс уходит не более 30 минут, и на мониторе компьютера сразу высвечивается результат.

Идея упростить, удешевить и сделать более точным метод контроля качества алкоголя разработчикам пришла на ум давно, 16 лет назад. Патент получили в 2001 году. С тех пор проект дорабатывается и совершенствуется, но сегодня он уже абсолютно готов приносить пользу государству и другим странам. Светлана Сытова, заведующая лабораторией аналитических исследований Института ядерных проблем БГУ, верит в успех проекта:

— Над созданием доступного и эффективного метода контроля безопасности алкоголя работала большая команда профессионалов. Физики, химики, также математики, как я. Привлекались доценты и кандидаты наук кафедры физико-химических методов сертификации продукции БГТУ. Обработали огромный объем материала, исследовали метод со всех возможных сторон и утверждаем: он действительно прекрасно работает.