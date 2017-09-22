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09:15 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Белорусские ученые придумали, как защитить людей от «паленого» алкоголя

Ежедневно во всем мире производятся сотни миллионов литров алкогольных напитков. Чтобы на прилавки не попала подделка, тысячи лабораторий контролируют безопасность и качество продукции.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Потребитель не должен гадать: продукт разлит в стерильном помещении завода или залит в бутылку дядей Петей в подвале соседнего дома. У нас за этим всегда строго следят.

Тем временем ученые предлагают новый подход к определению содержания летучих токсичных микропримесей. В чем уникальность разработки, узнала корреспондент Р.

Эффективность нового подхода к контролю качества алкоголя высоко оценили в США, Израиле, Италии, Испании, Франции, Молдове, Литве и России.

Трагедии нам не нужны

Инновационный метод контроля качества алкогольной продукции разработали в Институте ядерных проблем Белгосуниверситета. Суть — использование этанола в качестве внутреннего стандарта. Это серьезно удешевляет процедуру, экономит время и силы. И результат более точный. Ученые признаются: идея мирового уровня лежала на поверхности и удивительно, почему до сих пор никто и нигде не предложил такого естественного подхода.

Как работает новый метод, узнаю в лаборатории аналитических исследований. Накануне в обычном продуктовом магазине покупаю пять видов алкогольных напитков с различным уровнем содержания летучих примесей. К ним относятся сивушные масла, которые нужны для аромата, чрезвычайно опасный метанол и другие токсичные компоненты. Итак, начнем.

— Метанол — это страшный яд. Прием внутрь примерно 10 мл может привести к тяжелому отравлению или слепоте. Более 80—150 мл — смертельная доза, — сыплет пугающими фактами сотрудник лаборатории Антон Корбан. Магистрант химического факультета БГУ приводит в пример реальные истории: из-за контрафактного алкоголя в Чехии пять лет назад погибли разом более 20 человек, до этого массовое отравление случилось в Сербии, там 43 человека умерли после употребления поддельного бренди. Подобных трагедий у нас быть не должно.

Мир оценил

Вернемся к нашим пяти образцам: белорусская элитная водка, крепкий алкогольный напиток по финской технологии, популярный шотландский виски, дорогой коньяк и легальный самогон из музейного комплекса. Вскрываем бутылки и переливаем напитки в небольшие емкости. Уже из них набираем менее 2 мл каждого вида жидкости в пипетку с автоматическим дозатором. Впрыскиваем это в стандартную стеклянную микровиалу (флакон небольшого объема. — Прим. авт.). Специальным инструментом герметично запечатываем образцы алюминиевыми крышками.

Каждый образец имеет свой индивидуальный QR-код, который читается с помощью обычного смартфона.

Микровиалы вставляем в прибор со специфическим названием — автосемплер газового хроматографа. Такое оборудование есть в любой лаборатории, которая занимается анализом микропримесей в жидких пробах. Один момент, и крышки микровиал пронизываются специальным шприцем. Тот забирает несколько капель каждого образца. На весь процесс уходит не более 30 минут, и на мониторе компьютера сразу высвечивается результат.

Специалист расшифровывает разноцветную диаграмму и множество цифр с экрана — площадь и высоту сигналов. Девять пиков — это картина токсичных компонентов, которые есть в составе любого алкогольного напитка. Метанол изображен красным цветом. В наших образцах, к счастью, он в пределах допустимой нормы.

Пробую сама выполнить расчеты. Для этого захожу на сайт БГУ, где в открытом доступе находится онлайн-калькулятор Alco Drinks. Заношу полученные величины — все сходится!

Не будем вдаваться во все технологические подробности инновационного метода. Важно, что его эффективность оценили на профильных международных конференциях в США, Израиле, Италии, Испании, Франции, Молдове и Литве. В России провели ряд экспериментов — анализ изобретения наших ученых показал, что оно может попасть на мировую арену и со временем вытеснить все традиционные методы. Аргументов в пользу этого предостаточно.

— Есть еще одна важная деталь, — замечает Сергей Черепица, научный руководитель проекта. — Сейчас лаборатории вынуждены пользоваться импортным набором образцов летучих компонентов. Цена трех небольших бутылочек по 20 мл — 430 рублей. Хотя их себестоимость — всего около 5 рублей. Поэтому мы разработали собственный продукт.

Кандидат физико-математических наук показывает иностранный набор для многоразового использования и сравнивает с нашим аналогом. Ученые предлагают ввести одноразовые образцы — так, уверяют, гораздо удобнее.

— Сейчас все очень сложно: надо расплавить парафин, открыть крышку, взять образец, снова все запечатать. И так раз за разом. Через полгода состав жидкости поменяется, ведь со временем испарится часть компонентов, а внутрь сосуда попадут мелкие частицы и грязь. С одноразовыми микровиалами таких проблем не будет. И еще бонус — цена нашего набора на полгода ниже в 10 раз. Если полностью отказаться от импортных закупок, на этом можно экономить примерно 100 тысяч долларов каждый год.

А годы идут

Каждый образец, кстати, имеет свой индивидуальный QR-код. Сергей Черепица наводит на него объектив обычного смартфона, и на экране появляется исчерпывающая информация: название раствора, дата приготовления и розлива.

На весь процесс уходит не более 30 минут, и на мониторе компьютера сразу высвечивается результат.

Идея упростить, удешевить и сделать более точным метод контроля качества алкоголя разработчикам пришла на ум давно, 16 лет назад. Патент получили в 2001 году. С тех пор проект дорабатывается и совершенствуется, но сегодня он уже абсолютно готов приносить пользу государству и другим странам. Светлана Сытова, заведующая лабораторией аналитических исследований Института ядерных проблем БГУ, верит в успех проекта:

— Над созданием доступного и эффективного метода контроля безопасности алкоголя работала большая команда профессионалов. Физики, химики, также математики, как я. Привлекались доценты и кандидаты наук кафедры физико-химических методов сертификации продукции БГТУ. Обработали огромный объем материала, исследовали метод со всех возможных сторон и утверждаем: он действительно прекрасно работает.

Завоевав признание в кругу зарубежных коллег, новый метод ждет объективной оценки и аттестации в нашей стране.

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