Портрет мэра украсил дорожные ямы в Качканаре
Градоначальник «очень рад».
Градоначальник «очень рад».
Ямы на автодорогах Качканара украсили портретами мэра Сергея Набоких. Соответствующей фотографией поделился на своей странице во «ВКонтакте» сам градоначальник, передает «Уралинформбюро».
«Я очень рад, что у нас в городе действует и достаточно эффективно работает отряд следопытов. Уж не знаю, юных или опытных, но им
При этом мэр заявил, что проведены «очень большие и серьезные работы по дорожному ремонту и строительству», но момент, когда абсолютно все дороги будут приведены в идеальное состояние,
«Ищите ямы, следопыты, обозначайте. Но лучше пока объезжайте их или ездите по отремонтированным дорогам, которых уже достаточно много», — подытожил глава Качканара.
Публикацию Сергея Набоких спустя некоторое время прокомментировал депутат местной думы Сергей Курильченко, подчеркнувший, что «ямы есть и будут».
«Виновата в том не конкретная эта “фотография”, тут совокупность причин и фотографий. Я бы еще и коллективный портрет разместил группы ответственных до безответственности товарищей (естественно с моим участием, а то как же…)», — заметил народный избранник.
Стоит отметить, что работа качканарских властей в сфере дорожного ремонта не раз вызывала недовольство горожан и ГИБДД. Пару лет назад правоохранителям даже пришлось закрывать отрезок в несколько сот метров главной городской магистрали — улицы Свердлова