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12:18 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Эпидемия гриппа и ОРВИ ожидается в регионе зимой

Начало эпидемии гриппа в Нижегородской области прогнозируется на январь-февраль 2018 года. Об этом сообщает управление ГО ЧС по Нижнему Новгороду.

Источник: РИА "Новости"

В соответствии с прогнозом Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Нижегородской области в октябре заболеваемость ОРВИ и гриппом будет находиться на уровне сезонных значений. При этом отмечается, что согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения вирус гриппа A будет превалировать среди других разновидностей инфекции. Напомним, что по словам главного эпидемиолога Нижегородской области Людмилы Башкатовой, в этот осенне-зимний период в наш регион также может прийти штамм «свиного» гриппа. Напомним также, что в регионе продолжается кампания по вакцинации против гриппа.

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