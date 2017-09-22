Эпидемия гриппа и ОРВИ ожидается в регионе зимой

В соответствии с прогнозом Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Нижегородской области в октябре заболеваемость ОРВИ и гриппом будет находиться на уровне сезонных значений. При этом отмечается, что согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения вирус гриппа A будет превалировать среди других разновидностей инфекции. Напомним, что по словам главного эпидемиолога Нижегородской области Людмилы Башкатовой, в этот осенне-зимний период в наш регион также может прийти штамм «свиного» гриппа. Напомним также, что в регионе продолжается кампания по вакцинации против гриппа.