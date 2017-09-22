Свой облик появился у посёлка Джамку
Местные жители расписали фасады многоквартирных домов.
Местные жители расписали фасады многоквартирных домов.
Посёлок Джамку в Солнечном районе Хабаровского края приобрёл свой облик. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», благодаря реализации проекта по поддержке территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в небольшом населённом пункте появилась возможность сделать яркими фасады восьми многоквартирных домов.
Идея создания ТОСа в Джамку возникла с понимаем, что скудность местного бюджета не позволяет делать жизнь населения достаточно комфортной. В 2012 году там появилось
В первом конкурсе текущего года на предоставление поддержки «Грани» выиграли грант на проект «Фасад дома или новый облик Дальнего Востока» размером 100 тыс рублей. Именно эти деньги и пошли на приобретение стройматериалов для того, чтобы «оживить» дома посёлка.
Возглавляет ТОС Светлана Ермолина, она же является руководителем местной изостудии. Так она решила достигнуть сразу несколько целей — воспитание детей и покраска домов.
«Честно говоря, дома у нас безликие. Едешь по БАМу, в посёлках они такие страшненькие. Я же живу здесь с семьёй, хочется, чтобы посёлок был красивый. Теперь у Джамку свой облик. Конечно, граффити делают в городах, это не новость. А вот русские, подзабытые, пучужская, гжельская,
Общая сумма проекта составила 490 тыс рублей. Основная сумма ушла на покраску фасадов, а выигранные деньги — на роспись.
«С появлением грантовой поддержки ТОСам мы решили принять участие в конкурсе. Это уже был финишный этап в нашем проекте. Большая работа была проделана, но финишный рывок нам придали эти выигранные 100 тысяч, как стимуляция для действий. Программа вообще очень привлекательная, необходимая нам. В местном бюджете дыры, предприятий никаких в посёлке нет, чтобы подкреплять налоговую базу. Поэтому такая помощь — это просто необходимость», — отметила руководитель ТОСа.
Сейчас у «Граней» ещё три проекта находятся в работе, с которыми они выиграли гранты по программе поддержки ТОСов во втором конкурсе. Первый — это создание тренажёрного зала, по конкурсу они получили 320 тыс рублей. В помещении подвала подготовили две большие комнаты — мужской и женский залы, отремонтировали, в одном уже полностью сделали электропроводку, ждут деньги, чтобы начать делать вторую комнату и приобрести недостающие тренажёры. Второй проект — открытое строительство часовни, на которое из краевого бюджета выделят 89,3 тыс рублей. Третий проект — «Огни большого города не манят». Это светодиодные деревья, которые украсят посёлок зимой.
Добавим, что с 13 сентября по 3 октября проходит прием документов на третий конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений. Сумма краевых грантов составляет 10 млн рублей. В настоящее время на конкурс уже поступило 10 проектов ТОС на сумму свыше 2 млн рублей. Это представители Хабаровского, Нанайского, Верхнебуреинского, Ванинского районов.