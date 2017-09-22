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10:49 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Свой облик появился у посёлка Джамку

Местные жители расписали фасады многоквартирных домов.

Посёлок Джамку в Солнечном районе Хабаровского края приобрёл свой облик. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», благодаря реализации проекта по поддержке территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в небольшом населённом пункте появилась возможность сделать яркими фасады восьми многоквартирных домов.

Идея создания ТОСа в Джамку возникла с понимаем, что скудность местного бюджета не позволяет делать жизнь населения достаточно комфортной. В 2012 году там появилось социально-культурное общественное объединение «Грани», которое спустя три года и стало территориальным общественным самоуправлением.

В первом конкурсе текущего года на предоставление поддержки «Грани» выиграли грант на проект «Фасад дома или новый облик Дальнего Востока» размером 100 тыс рублей. Именно эти деньги и пошли на приобретение стройматериалов для того, чтобы «оживить» дома посёлка.

Возглавляет ТОС Светлана Ермолина, она же является руководителем местной изостудии. Так она решила достигнуть сразу несколько целей — воспитание детей и покраска домов.

«Честно говоря, дома у нас безликие. Едешь по БАМу, в посёлках они такие страшненькие. Я же живу здесь с семьёй, хочется, чтобы посёлок был красивый. Теперь у Джамку свой облик. Конечно, граффити делают в городах, это не новость. А вот русские, подзабытые, пучужская, гжельская, урало-сибирская, гуслицкая, мезенская художественные росписи — редкость. Но это не первые. В течение нескольких лет создавали так называемые “пробные” рисунки на фасадах домов — горы, дерево, радуга с солнышком рядом с детским садом, российский флаг на центральной площади. Можно сказать, что сначала мы бестолково наносили рисунки. Но населению понравилась идея. Роспись решили сделать по мотивам народных промыслов», — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Светлана Ермолина. На протяжении трёх лет в посёлке выкрашивали дома в разные цвета. Именно на них и появились подсолнухи в редкой технике жостовской росписи и цветы в забытой технике гуслицкой росписи, которую использовали раньше в книгах для оглавлений. Конечно, рисунки пришлось стилизовать и отойти от строгих правил, но основные мотивы сохранили. Расписывать дома закончили в августе, уложились даже раньше заявленных сроков.

Общая сумма проекта составила 490 тыс рублей. Основная сумма ушла на покраску фасадов, а выигранные деньги — на роспись.

«С появлением грантовой поддержки ТОСам мы решили принять участие в конкурсе. Это уже был финишный этап в нашем проекте. Большая работа была проделана, но финишный рывок нам придали эти выигранные 100 тысяч, как стимуляция для действий. Программа вообще очень привлекательная, необходимая нам. В местном бюджете дыры, предприятий никаких в посёлке нет, чтобы подкреплять налоговую базу. Поэтому такая помощь — это просто необходимость», — отметила руководитель ТОСа.
Сейчас у «Граней» ещё три проекта находятся в работе, с которыми они выиграли гранты по программе поддержки ТОСов во втором конкурсе. Первый — это создание тренажёрного зала, по конкурсу они получили 320 тыс рублей. В помещении подвала подготовили две большие комнаты — мужской и женский залы, отремонтировали, в одном уже полностью сделали электропроводку, ждут деньги, чтобы начать делать вторую комнату и приобрести недостающие тренажёры. Второй проект — открытое строительство часовни, на которое из краевого бюджета выделят 89,3 тыс рублей. Третий проект — «Огни большого города не манят». Это светодиодные деревья, которые украсят посёлок зимой.

Добавим, что с 13 сентября по 3 октября проходит прием документов на третий конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений. Сумма краевых грантов составляет 10 млн рублей. В настоящее время на конкурс уже поступило 10 проектов ТОС на сумму свыше 2 млн рублей. Это представители Хабаровского, Нанайского, Верхнебуреинского, Ванинского районов.

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