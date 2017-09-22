Биржевая площадь в центре Москвы станет пешеходной с 23 сентября

«По плану благоустройства этого года, после ремонта эта территория должна стать пешеходной. Возможность для проезда транспорта оставляли, потому что ремонтные работы вели на соседних улицах, окружающих парк “Зарядье”, и движение там перекрывалось. Старопанский переулок и Биржевая площадь долгое время служили альтернативными маршрутами для автомобилистов», — говорится в сообщении, опубликованном на портале столичной мэрии в пятницу.

Отмечается, что проезд будет открыт только для машин спецслужб и скорой помощи, а после благоустройства, которое продлится до 9 октября, — для местных жителей и сотрудников расположенных в этом месте офисов, ведомств и т. д.