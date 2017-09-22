Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Как сделать бизиборд (и что это такое)
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Украина выплатила России $3 млрд
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
СМИ: Дмитрий Шепелев публично осудил Андрея Малахова
Калашникова разделась на пляже среди людей – СМИ
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
СМИ: сын Александра Домогарова не навещает больного отца
СМИ: певца Андрея Губина вынудили сделать ДНК-тест
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
10:55 (мск), источник: ТАСС

Биржевая площадь в центре Москвы станет пешеходной с 23 сентября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта по Биржевой площади в центре Москвы закроют с 23 сентября, после начала работ по благоустройству пешеходного пространства по программе «Моя улица».

«По плану благоустройства этого года, после ремонта эта территория должна стать пешеходной. Возможность для проезда транспорта оставляли, потому что ремонтные работы вели на соседних улицах, окружающих парк “Зарядье”, и движение там перекрывалось. Старопанский переулок и Биржевая площадь долгое время служили альтернативными маршрутами для автомобилистов», — говорится в сообщении, опубликованном на портале столичной мэрии в пятницу.

Читайте также
Программа «Моя улица» в Москве в 2018 году выйдет за пределы Садового кольца
Отмечается, что проезд будет открыт только для машин спецслужб и скорой помощи, а после благоустройства, которое продлится до 9 октября, — для местных жителей и сотрудников расположенных в этом месте офисов, ведомств и т. д.

Программа «Моя улица» — крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года реконструировано более 100 улиц, в этом году по программе будет благоустроено 89 городских территорий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Трамп обсудил с Порошенко урегулирование ситуации на востоке Украины и реформы
Токио полагает, что КНДР может запустить ракету с ядерной боеголовкой над Японией
КНДР пригрозила взорвать водородную бомбу в Тихом океане
Чертеж немецкого автомата обнаружен на памятнике Калашникову
В США устанавливают причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Facebook расскажет конгрессу о закупках рекламы из России
СМИ узнали о самых эффективных мерах антитабачной кампании в РФ
В России за неделю были «заминированы» более тысячи зданий
В самолетах Qatar Airways появились двуспальные кровати
Спорт
Кто выбил «Зенит»? Главное — бюджет 300 миллионов рублей Рассказываем о петербургском "Динамо", которое сотворило главную кубковую сенсацию четверга, обыграв "Зенит"
Авто
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус В сети неожиданно появились снимки загадочного микроавтобуса, у которого на решётке радиатора красуется эмблема марки УАЗ
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
«Ночных волков» лишают земли
Эксперты оценили влияние реновации на торговую недвижимость
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Впервые в России суд отобрал бесплатный гектар
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь