В Самарской городской думе чествовали новых почетных граждан областной столицы

Потомок героя Советского союза. Этого дня семья Устиновых ждала много лет. Чтобы память о знаменитом дяде — Устинове Дмитрии Федоровиче осталась в истории родного города на века.

Министр обороны СССР, Герой Советского Союза, дважды Герой Социалистического труда и кавалер 11 орденов Ленина. Ещё при жизни маршала один из скверов в Куйбышеве назвали его именем. В том, что сейчас Самару называют космической — есть и заслуга Дмитрия Федоровича. Неслучайно знаки отличия сегодня передали на хранение в музей авиации и космонавтики.

Председателя «Союза народов Самарской области» Ростика Хугаева многие знают лично. Больше 20 лет он создает социально значимые объекты. Один из ключевых проектов — Парк Дружбы народов.

Ростик Хугаев известен в городе как общественный деятель. Он работает над укреплением межнациональных отношений и занимается благотворительностью.