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12:17 (мск), источник: Вести - Самара

В Самарской городской думе чествовали новых почетных граждан областной столицы

Сегодня в самарской городской думе чествовали почетных граждан. Накануне мы сообщили о новых обладателях высокого звания. Сразу две фамилии внесены в список выдающихся жителей, которыми по праву гордится вся область.

Потомок героя Советского союза. Этого дня семья Устиновых ждала много лет. Чтобы память о знаменитом дяде — Устинове Дмитрии Федоровиче осталась в истории родного города на века.

Министр обороны СССР, Герой Советского Союза, дважды Герой Социалистического труда и кавалер 11 орденов Ленина. Ещё при жизни маршала один из скверов в Куйбышеве назвали его именем. В том, что сейчас Самару называют космической — есть и заслуга Дмитрия Федоровича. Неслучайно знаки отличия сегодня передали на хранение в музей авиации и космонавтики.

Председателя «Союза народов Самарской области» Ростика Хугаева многие знают лично. Больше 20 лет он создает социально значимые объекты. Один из ключевых проектов — Парк Дружбы народов.

Ростик Хугаев известен в городе как общественный деятель. Он работает над укреплением межнациональных отношений и занимается благотворительностью.

Почетный гражданин — высшая форма общественного признания заслуг перед городом и жителями. С момента утверждения награды ею удостоены 64 человека. Сегодня еще два имени вписаны в историю Самары.

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