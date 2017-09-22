Медики рассказали о состоянии Караченцова

Источник: РИА Новости

«Он в первой нейрохирургии, состояние средней степени тяжести», — отметил собеседник агентства.

Караченцов был госпитализирован в понедельник в отделение нейрохирургии. Сын актера Андрей Караченцов ранее рассказал РИА Новости, что его отец был госпитализирован для планового обследования и пробудет в больнице около двух недель.

В среду медики сообщали, что состояние Караченцова оценивается как средней степени тяжести.

В феврале актер также был госпитализирован в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья.

По стечению обстоятельств авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад.