Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Толстощекий ноль": Собчак вступила в перепалку с Ургантом
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
«Яндекс» ответил на слова о черных списках перед визитом Путина
«Украина будет снова покупать»: глава «Нафтогаза» о газе из РФ
Немецкий выбор: что будет, если старая сила одержит новую победу Германия выбирает новый парламент, а вместе с ним и канцлера
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
Глюкоза танцует в абсолютно прозрачном комбинезоне - СМИ
Порошенко: Оружие США поможет Киеву захватить Крым
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам
"Словно девочка": Галкин показал фото с молодой Пугачевой - СМИ
СМИ: сын Домогарова не навещает больного отца
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
12:41 (мск), источник: РИА Новости

Медики рассказали о состоянии Караченцова

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Актера Николая Караченцова, ранее госпитализированного в Москве, перевели из реанимации в палату нейрохирургии, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Источник: РИА Новости

«Он в первой нейрохирургии, состояние средней степени тяжести», — отметил собеседник агентства.

Караченцов был госпитализирован в понедельник в отделение нейрохирургии. Сын актера Андрей Караченцов ранее рассказал РИА Новости, что его отец был госпитализирован для планового обследования и пробудет в больнице около двух недель.

Персона
Николай Караченцов
В среду медики сообщали, что состояние Караченцова оценивается как средней степени тяжести.

В феврале актер также был госпитализирован в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья.

По стечению обстоятельств авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад.

В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Почему Пенс и Порошенко ушли с выступления Лаврова в ООН
Эксперт: в Сирии произошли некоторые 'странные вещи'
КНДР пригрозила взорвать водородную бомбу в Тихом океане
Автор памятника Калашникову: ошибка с автоматом могла закрасться
В США устанавливают причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Facebook расскажет конгрессу о закупках рекламы из России
СМИ узнали о самых эффективных мерах антитабачной кампании в РФ
В России за неделю были «заминированы» более тысячи зданий
В Большой театр приняли праправнучку Матильды Кшесинской
Спорт
Лидеры бойкотируют Кубок России: итоги матчей 1/16 финала Четыре лучших клуба ЧР — «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА — проиграли в матчах КР командам первого дивизиона, чемпион страны «Спартак» победил «Кубань»
Авто
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус В сети неожиданно появились снимки загадочного микроавтобуса, у которого на решётке радиатора красуется эмблема марки УАЗ
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Эксперты оценили влияние реновации на торговую недвижимость
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь