Медики рассказали о состоянии Караченцова
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Актера Николая Караченцова, ранее госпитализированного в Москве, перевели из реанимации в палату нейрохирургии, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Актера Николая Караченцова, ранее госпитализированного в Москве, перевели из реанимации в палату нейрохирургии, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
«Он в первой нейрохирургии, состояние средней степени тяжести», — отметил собеседник агентства.
Караченцов был госпитализирован в понедельник в отделение нейрохирургии. Сын актера Андрей Караченцов ранее рассказал РИА Новости, что его отец был госпитализирован для планового обследования и пробудет в больнице около двух недель.
В феврале актер также был госпитализирован в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья.
В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую