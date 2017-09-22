В красноярском дворе на месте свалки высадят деревья
Такое поручение дал мэр города после обращения красноярки на
Такое поручение дал мэр города после обращения красноярки на
Во дворе дома в Советском районе Красноярска на месте снесенного павильона посадят деревья, сообщили в
Накануне на
В этот же день Эдхам Акбулатов приехал во двор, вызвал руководителя администрации Советского района Владислава Логинова и дал ряд поручений.
«В ближайшие дни нужно убрать оставшийся после сноса мусор, высадить здесь деревья, чтобы не возникало даже намерений установить на этом месте очередной павильон», — поручил глава города Красноярска.