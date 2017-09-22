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10:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Автобусные маршруты изменятся в Хабаровске из-за реконструкции аэропорта

С завтрашнего дня в Хабаровске изменится схема движения автобусов по нескольким маршрутам.

Это связано с реконструкцией Хабаровского аэропорта — здесь собираются снести одно из старых зданий аэровокзала и построить на его месте современный терминал.

С шести часов утра 23 сентября изменятся следующие маршруты:

№ 18, 35 (автобусные). В направлении из центра города транспорт следует с Матвеевского шоссе к терминалу внутренних авиалиний, через площадь перед терминалом внутренних авиалиний на Матвеевское шоссе к терминалу международных авиалиний, через площадь перед терминалом международных авиалиний на Матвеевское шоссе и далее в направлении центра города по установленным маршрутам. Остановки определены у терминалов внутренних и международных авиалиний. Остановка у терминала внутренних авиалиний будет считаться конечной.

№ 80 (автобусный). В направлении из центра города транспорт следует с Матвеевского шоссе к терминалу внутренних авиалиний, через площадь перед терминалом внутренних авиалиний на Матвеевское шоссе и далее по маршруту. При движении из центра города остановка для высадки и посадки пассажиров определена у терминала внутренних авиалиний. При движении в направлении центра города транспорт следует с Матвеевского шоссе к терминалу международных авиалиний, через площадь перед терминалом международных авиалиний на Матвеевское шоссе и далее по установленному маршруту. При движении в направлении центра города остановка определена у терминала международных авиалиний.

№ 1, 2, 4 (троллейбусные). В направлении из центра города транспорт следует с Матвеевского шоссе к терминалу международных авиалиний, через площадь перед терминалом международных авиалиний на Матвеевское шоссе и далее по установленному маршруту. Остановка определена у терминала международных авиалиний. Она считается конечной.

Городские власти просят хабаровчан учесть эту информацию при планировании поездок, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

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