Автобусные маршруты изменятся в Хабаровске из-за реконструкции аэропорта

Это связано с реконструкцией Хабаровского аэропорта — здесь собираются снести одно из старых зданий аэровокзала и построить на его месте современный терминал.

С шести часов утра 23 сентября изменятся следующие маршруты:

№ 18, 35 (автобусные). В направлении из центра города транспорт следует с Матвеевского шоссе к терминалу внутренних авиалиний, через площадь перед терминалом внутренних авиалиний на Матвеевское шоссе к терминалу международных авиалиний, через площадь перед терминалом международных авиалиний на Матвеевское шоссе и далее в направлении центра города по установленным маршрутам. Остановки определены у терминалов внутренних и международных авиалиний. Остановка у терминала внутренних авиалиний будет считаться конечной.

№ 80 (автобусный). В направлении из центра города транспорт следует с Матвеевского шоссе к терминалу внутренних авиалиний, через площадь перед терминалом внутренних авиалиний на Матвеевское шоссе и далее по маршруту. При движении из центра города остановка для высадки и посадки пассажиров определена у терминала внутренних авиалиний. При движении в направлении центра города транспорт следует с Матвеевского шоссе к терминалу международных авиалиний, через площадь перед терминалом международных авиалиний на Матвеевское шоссе и далее по установленному маршруту. При движении в направлении центра города остановка определена у терминала международных авиалиний.

№ 1, 2, 4 (троллейбусные). В направлении из центра города транспорт следует с Матвеевского шоссе к терминалу международных авиалиний, через площадь перед терминалом международных авиалиний на Матвеевское шоссе и далее по установленному маршруту. Остановка определена у терминала международных авиалиний. Она считается конечной.