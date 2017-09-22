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12:15 (мск), источник: Pro Город Самара

На «Самара Арене» начали подготовку к обустройству футбольного поля

В Самаре на строящемся к ЧМ-2018 стадиону стартовал подготовительный этап по устройству футбольного поля, сообщает пресс-служба ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

Источник: РИА "Новости"

Сейчас рабочие монтируют невидимую будущим зрителям инфраструктуру: насосную систему для орошения газона (синие баки), тепловой пункт для его обогрева (желтые баки) и колодцы ливневой канализации.

Что касается самого поля, то там идет выравнивание грунта для начала работ по формированию газонного «пирога». Подготовительный этап планируется завершить к началу октября.

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