На «Самара Арене» начали подготовку к обустройству футбольного поля

Сейчас рабочие монтируют невидимую будущим зрителям инфраструктуру: насосную систему для орошения газона (синие баки), тепловой пункт для его обогрева (желтые баки) и колодцы ливневой канализации.

Что касается самого поля, то там идет выравнивание грунта для начала работ по формированию газонного «пирога». Подготовительный этап планируется завершить к началу октября.