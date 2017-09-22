Необычное поведение медуз оказалось сном

Источник: AFP 2017

Сон представляет собой снижение реакции позвоночных животных, червей и насекомых на окружающий мир. Он обусловлен наличием у организмов циркадных ритмов — суточных колебаний биологических процессов. До нынешнего исследования у ученых не было свидетельств, что животные без центральной нервной системы могут спать.

С точки зрения эволюции медузы — одни из самых древних животных, и биологи задались вопросом, зависит ли состояние сна от наличия нейронов.

Ученые из Калифорнийского технологического института пришли к выводу, что сон — это древний процесс, практически не изменившийся в ходе эволюции. Так, медуза Cassiopea тоже умеет спать.

Чтобы считаться «спящим», организм должен продемонстрировать период ограниченной активности или покоя и слабо реагировать на раздражители. Также организм должен «хотеть спать». Так, во время сна люди неактивны, игнорируют звуки и свет, а в случае недосыпа могут заснуть. Сон медуз также отвечает этим критериям.

Чтобы проследить за морскими животными, команда ученых установила систему камер для круглосуточного наблюдения за медузами. Они обнаружили, что медузы бездействуют в ночное время и пульсируют около 39 раз в минуту, тогда как днем их пульсация составляет 58 раз в минуту. Затем исследователи попытались доказать, что у животных был повышенный порог возбуждения в течение периода пониженной активности. Медузу положили на платформу, и как только она заснула, платформу из-под нее извлекли. Неспящая медуза должна была бы немедленно опуститься ко дну резервуара, но спящая медуза дрейфовала до пяти секунд, прежде чем проснуться и занять привычное положение.

Наконец, исследователям необходимо было показать, как у медуз проявляется сонливость. Для этого ученые вызывали колебания воды каждые 10 секунд в течение 20 минут и трогали медуз, чтобы они не спали. Было замечено, что после этого медузы чаще демонстрировали спокойное состояние в течение дня, когда они обычно активны.