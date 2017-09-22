В детском саду указали на возможный аутизм «пьяного мальчика»

Источник: Газета.Ру

Характеристика погибшего в ДТП «пьяного мальчика» из детсада, где он учился, оказалась в распоряжении «Газеты.Ru». Согласно документу, ребенок был неспособен уверенно ориентироваться в пространстве и избегал зрительного контакта. По мнению эксперта, эти признаки характерны для аутизма. Представитель отца ребенка уверен: этот документ можно использовать для давления на его подзащитного, если тот не согласится с выводами следствия по делу о халатности.

Характеристика погибшего весной в ДТП шестилетнего мальчика из Подмосковья Алексея Шимко, в крови которого было обнаружено 2,7 промилле алкоголя, оказалось в распоряжении «Газеты.Ru». Документ был составлен 26 июля сотрудниками детского садика № 21 города Балашиха Московской области, который посещал ребенок, и выдан его отцу, Роману Шимко. Как утверждает независимый медицинский эксперт, представляющий интересы Романа Шимко и попросивший сохранить его анонимность (доверенность на представление Шимко в СМИ на имя эксперта имеется в распоряжении «Газеты.Ru»),

мальчика хотели признать аутистом его собственные воспитатель, психолог и логопед из детского сада.

Согласно тексту документа, который выдали Шимко в детском саду, его сын дошкольное посещал учреждение с мая 2013 года. Ребенок был направлен в логопедическую группу в 2014-м году с заключением «общее недоразвитие речи (1-й уровень)». «За последний год пребывания в детском саду следует отметить особенности его психомоторного и речевого развития, — говорится в документе. — В частности, ребенок любил играть один, предпочитал настольные игры, рассматривал картинки в книгах. Испытывал затруднения в общении с детьми».

Согласно характеристике мальчика, у него был низкий уровень развития познавательной деятельности, программный материал по всем видам деятельности он не усваивал, ему требовался индивидуальный подход и дополнительные занятия. Запас знаний и представлений об окружающем мире Алексея Шимко не соответствовал возрасту.

«У него не были сформированы временные и пространственные представления, обобщениями он не владел, не устанавливал причинно-следственные связи, — говорится в психолого-педагогической характеристике. — Внимание неустойчивое, слабая концентрация, ребенок избегал прямого контакта глаз.

Обобщенную речь и вопросы понимал в полном объеме, выполнял инструкции взрослых, преобладающее настроение устойчивое, веселое, в поведении спокойный, уравновешенный. Уровень речевого развития не соответствовал возрасту, объем пассивного словаря был мал, беден, в основном обиходно-бытовой. Самостоятельную речь мальчик использовал только по необходимости.

Из положительных черт указывалось, что мальчик был добрый, ласковый, неконфликтный, ежедневно посещал детский сад, а его родители были заинтересованы в его воспитании и развитии.

По оценке независимого медицинского эксперта,

все, что написано в характеристике, подпадает под описание расстройства аутического спектра. То есть ребенка фактически представили аутистом.

«Но дело в том, что у нас на руках имеется посмертная экспертиза, где расписана структура мозга ребенка — никаких отклонений там не было обнаружено. При этом у родителей имеются фотографии, видеозаписи ребенка. В шесть лет он уже умел кататься на двухколесном велосипеде. Но в характеристике ему пишут, что у ребенка нестабильны пространственно-временные категории. Как это вообще возможно?», — говорит представитель Шимко.

По словам эксперта, аутический спектр проявляется у детей начиная с двух лет. Причиной этому может быть тяжелое отравление плода, спектр также может передаваться генетически.

«Но родители у мальчика совершенно нормальные, кроме того, ребенок каждый день ходил в детсад, — утверждает эксперт.

— Проводились ли тестирования ребенка, есть ли соответствующие протоколы, которые подтвердили бы слова психологов из детсада? Все это — должностной подлог, о чем мы прямо заявили руководителю детсада.

После такого разговора руководитель детсада согласилась переделать документ. «Роману пришлось снова идти в детсад, где учился его погибший ребенок. Там ему выдали новый документ, в котором убрали несколько слов, но фразы о том, что он якобы не были сформированы временные и пространственные представления и он избегал очного контакта, остались», — отметил представитель отца мальчика.

После этого, по словам независимого эксперта, заведующая детсадом Ирина Леонтьева подошла к Роману Шимко и сказала, что ее якобы попросили дать именно такую характеристику из вышестоящих организаций, и поделать с этим ничего было нельзя.

«Возможно, такой документ был изготовлен для того, чтобы иметь один из рычагов давления на Шимко, в отношении которого сначала даже вели доследственную проверку по ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». Возбуждать дело тогда не стали, но с таким документом в случае необходимости всегда можно начать новое разбирательство, — утверждает представитель Шимко. — Так, например, если ребенок был болен, то ему требовалось бы особое отношение, лечение, а этого не происходило. Именно эта негативная характеристика сейчас находится в органах опеки, и при особом желании можно пригрозить Шимко отобрать у него второго сына, а ведь у них прекрасная крепкая семья.

После этого мы испугались, что все данные могут быть подтасованы уже в самой медкарте Алексея Шимко, и попытались ее забрать из Балашихинской городской больницы имени А. М. Дегонского. Но карта до сих пор у них, и мы опасаемся, что диагноз будет прописан и добавлен в медкарту уже после гибели мальчика.

Успокаивает лишь то, что у лечащего врача мальчика есть копия медкарты. Он вел ее от руки и сможет отличить любые исправления.

«Газета.Ru» связалась с руководством детского сада № 21. Оказалось, что его заведующая, Ирина Леонтьева, недавно скончалась от рака. Ее заместитель рассказала, что Романа Шимко выданная характеристика устроила, а что касается интерпретаций документа, то характеристику можно читать совершенно по-разному. «Никакого давления при составлении документа на нас не оказывалось, ребенок действительно был с особенностями развития, которые следовало указать. В дальнейшем, при работе с ребенком, они бы исчезли, — сказали в детском саду. — При этом когда все это произошло, нам стали звонить и спрашивать, а нормальная ли была семья — откуда они могли взять, что семья ненормальная, непонятно».

Также «Газета.Ru» обратилась в Балашихинской городской больницей. Ее руководитель Людмила Фомкина оказалась в отпуске, тем не менее, ее заместитель заявила, что никаких обращений от семьи Шимко забрать медкарту мальчика не поступало. «Обращений на момент вашего звонка за медкартой не было», — сообщили в Балашихинской горбольнице. Однако на вопрос о том, существуют ли какие-либо проблемы для родителей с тем, чтобы сейчас забрать этот документ, в организации отвечать отказались.