В Сочи проведут самый масштабный в России фестиваль спортивных гидроциклов

Соревновательная программа фестиваля JetCamp стартует 27 сентября и продолжится в течение четырех дней, в каждый из которых пройдут заезды в следующих дисциплинах: слалом, кольцевой заезд, фрирайд и фристайл. Впервые в истории фестиваля самые зрелищные фристайл-заезды гидроциклов состоятся в акватории порта «Имеретинский» в рамках шоу, которое будет закрывать чемпионат России по серфингу. Состязания в остальных дисциплинах будут проводиться в море у пляжа «Лего».