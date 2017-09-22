В Сочи проведут самый масштабный в России фестиваль спортивных гидроциклов
На следующей неделе, с 26 сентября по 1 октября, в имеретинской акватории пройдет IV Фестиваль спортивных аквабайков JetCamp.
На следующей неделе, с 26 сентября по 1 октября, в имеретинской акватории пройдет IV Фестиваль спортивных аквабайков JetCamp.
В соревнованиях примут участие более сотни профессионалов и любителей на гидроциклах JetSki.
Соревновательная программа фестиваля JetCamp стартует 27 сентября и продолжится в течение четырех дней, в каждый из которых пройдут заезды в следующих дисциплинах: слалом, кольцевой заезд, фрирайд и фристайл. Впервые в истории фестиваля самые зрелищные
По вечерам желающих ждут