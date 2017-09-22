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11:00 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи проведут самый масштабный в России фестиваль спортивных гидроциклов

На следующей неделе, с 26 сентября по 1 октября, в имеретинской акватории пройдет IV Фестиваль спортивных аквабайков JetCamp.

Источник: Вести Сочи

В соревнованиях примут участие более сотни профессионалов и любителей на гидроциклах JetSki.

Соревновательная программа фестиваля JetCamp стартует 27 сентября и продолжится в течение четырех дней, в каждый из которых пройдут заезды в следующих дисциплинах: слалом, кольцевой заезд, фрирайд и фристайл. Впервые в истории фестиваля самые зрелищные фристайл-заезды гидроциклов состоятся в акватории порта «Имеретинский» в рамках шоу, которое будет закрывать чемпионат России по серфингу. Состязания в остальных дисциплинах будут проводиться в море у пляжа «Лего».

По вечерам желающих ждут мастер-классы по управлению спортивным гидроциклом и свободное катание. Кроме того, организаторы подготовили серию пляжных и клубных вечеринок для спортсменов и болельщиков, сообщает пресс-служба курорта «Имеретинский».

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