В центре Волгограда изменили остановку речных трамвайчиков

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», раньше транспорт отправлялся от 13-го причала, однако, теперь он следует от 12-го причала. Изменение остановки речных трамваев связано с началом ремонта причальной стенки на Набережной 62-й Армии.

Напомним, что на Центральной набережной Волгограда стартовало восстановление несущей способности причальной стенки 10−15 причалов. Рабочим необходимо будет усилить конструкции двухъярусного пассажирского причала, отремонтировать обратный фильтр подводной части и бетонной поверхности. Подробнее об этом можно узнать здесь. Отметим, что комплексная реконструкция набережной началась еще в 2015 году. Общая стоимость работ достигает 206,7 миллиона рублей.