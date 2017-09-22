В центре Волгограда изменили остановку речных трамвайчиков
Остановку речных трамваев, курсирующих от «Культбазы» до остановки «Островная», изменили в Центральном районе Волгограда.
Остановку речных трамваев, курсирующих от «Культбазы» до остановки «Островная», изменили в Центральном районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Напомним, что на Центральной набережной Волгограда стартовало восстановление несущей способности причальной стенки 10−15 причалов. Рабочим необходимо будет усилить конструкции двухъярусного пассажирского причала, отремонтировать обратный фильтр подводной части и бетонной поверхности. Подробнее об этом можно узнать здесь. Отметим, что комплексная реконструкция набережной началась еще в 2015 году. Общая стоимость работ достигает 206,7 миллиона рублей.