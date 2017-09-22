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10:51 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде пройдет единый день диспансеризации

С начала года плановую диспансеризацию прошли более 250 тысяч жителей Волгоградской области. Для удобства единые дни диспансеризации проводятся в выходные — следующая масштабная акция состоится в это воскресенье, 23 сентября, с 9−00 до 15−00.

Как рассказали в региональном комитете здравоохранения, в предстоящую субботу жители региона смогут пройти диспансеризацию в волгоградских государственных поликлиниках № 4, 28, 30, 5, 2, 20, 1, 12, 3, амбулаторно-поликлинических отделениях больниц № 18, 16, 22, 15, 24, 7, 11, клинической больницы № 3 Волгограда, городской больницы № 2 и больницы № 1 им. С. З. Фишера Волжского.

В районах области диагностика будет осуществляться в поликлинических отделениях Городищенской, Жирновской, Иловлинской, Калачевской, Алексеевской, Киквидзенской, Михайловской, Новоаннинской, Старополтавской, Светлоярской, Ольховской, Урюпинской, Фроловской, Чернышковской и Среднеахтубинской центральных районных больниц, а также Центральной городской больнице и городской больнице № 1 Камышина.

Всего с начала года в Волгоградской области проведено более десяти крупномасштабных профилактических акций, посвященных выявлению факторов риска социально-значимых заболеваний, являющихся основной причиной смертности: «Школа активного долголетия», «День детского здоровья», «Скажем туберкулезу нет», «Вместе против курения» и «День здоровья».

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