В Волгограде пройдет единый день диспансеризации

Как рассказали в региональном комитете здравоохранения, в предстоящую субботу жители региона смогут пройти диспансеризацию в волгоградских государственных поликлиниках № 4, 28, 30, 5, 2, 20, 1, 12, 3, амбулаторно-поликлинических отделениях больниц № 18, 16, 22, 15, 24, 7, 11, клинической больницы № 3 Волгограда, городской больницы № 2 и больницы № 1 им. С. З. Фишера Волжского.
В районах области диагностика будет осуществляться в поликлинических отделениях Городищенской, Жирновской, Иловлинской, Калачевской, Алексеевской, Киквидзенской, Михайловской, Новоаннинской, Старополтавской, Светлоярской, Ольховской, Урюпинской, Фроловской, Чернышковской и Среднеахтубинской центральных районных больниц, а также Центральной городской больнице и городской больнице № 1 Камышина.
Всего с начала года в Волгоградской области проведено более десяти крупномасштабных профилактических акций, посвященных выявлению факторов риска социально-значимых заболеваний, являющихся основной причиной смертности: «Школа активного долголетия», «День детского здоровья», «Скажем туберкулезу нет», «Вместе против курения» и «День здоровья».