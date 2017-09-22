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10:48 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Жертвенного бычка определили в Хабаровском крае

Он станет украшением и угощением «Праздника урожая», который состоится 7 октября.

Полуторагодовалый бычок мясной герефордской породы станет украшением и главным угощением краевого «Праздника урожая», — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Мероприятие с участием сельхозпроизводителей и предприятий, выпускающих продукты питания, пройдёт в Хабаровске на набережной 7 октября.

Бычка выделяет СХП «Колос», которым руководит Григорий Мандзюк. Его ферма — единственная в регионе, где занимаются мясным животноводством.

Тушу животного, примерно 300 кило, запекут и продавать будут по умеренной цене.

 — Сначала все в один голос утверждали, что такое у нас невозможно. Но делают же в Германии, например, на Октоберфесте! Поэтому мы подумали, выяснили технологию и принялись за подготовку, — прокомментировал идею Александр Купряков, заместитель председателя правительства края — министр сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий.

Забьют молодого быка 1 октября. В течение трёх дней мясо будет вызревать в специальных условиях, а затем его замаринуют повара краевой ассоциации рестораторов.

Вертел и жаровню уже изготавливают хабаровские специалисты. Они работают по чертежам, сделанным конструкторами Липецкого машиностроительного завода.

Более подробно о технологии запекания бычка и о том, с какой целью задуман «Праздник урожая», глава регионального минсельхоза Александр Купряков рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» в эксклюзивном интервью, которое будет опубликовано позже.

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