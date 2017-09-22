Жертвенного бычка определили в Хабаровском крае

Полуторагодовалый бычок мясной герефордской породы станет украшением и главным угощением краевого «Праздника урожая», — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Мероприятие с участием сельхозпроизводителей и предприятий, выпускающих продукты питания, пройдёт в Хабаровске на набережной 7 октября.

Бычка выделяет СХП «Колос», которым руководит Григорий Мандзюк. Его ферма — единственная в регионе, где занимаются мясным животноводством.

Тушу животного, примерно 300 кило, запекут и продавать будут по умеренной цене.

— Сначала все в один голос утверждали, что такое у нас невозможно. Но делают же в Германии, например, на Октоберфесте! Поэтому мы подумали, выяснили технологию и принялись за подготовку, — прокомментировал идею Александр Купряков, заместитель председателя правительства края — министр сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий.

Забьют молодого быка 1 октября. В течение трёх дней мясо будет вызревать в специальных условиях, а затем его замаринуют повара краевой ассоциации рестораторов.

Вертел и жаровню уже изготавливают хабаровские специалисты. Они работают по чертежам, сделанным конструкторами Липецкого машиностроительного завода.