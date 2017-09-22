В Хабаровске начнётся вакцинация против клещевого энцефалита

Источник: Восток Медиа

Хабаровчане смогут прийти в медучреждения за прививкой от клещевого энцефалита с первого октября. Желающим «уколоться» необходимо будет обратиться в городскую поликлинику по месту жительства со страховым полисом. В городском управлении здравоохранения заверили, что вакцины вполне достаточно.

Для того, чтобы быть полностью уверенным в собственной защищённости от клещей, необходимо пройти два этапа вакцинации — осенний и зимний, а после этого привиться ещё раз через год. В следующий раз вспомнить о защите организма нужно будет только через три года.

В ведомстве советуют в первую очередь обезопасить себя тем, кто работает в лесополосе, студентам, выезжающим туда на практику, дачникам и всем регулярно бывающим в лесной зоне.

«В этом сезоне в клиники города по поводу присасывания клещей обратились 2634 человека. Случаев клещевого энцефалита в дальневосточной столице не зарегистрировано», — сообщает пресс-служба администрации Хабаровска в пятницу.