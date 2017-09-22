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10:46 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске начнётся вакцинация против клещевого энцефалита

Врачи планируют привить около четырёх тысяч горожан.

Источник: Восток Медиа

Хабаровчане смогут прийти в медучреждения за прививкой от клещевого энцефалита с первого октября. Желающим «уколоться» необходимо будет обратиться в городскую поликлинику по месту жительства со страховым полисом. В городском управлении здравоохранения заверили, что вакцины вполне достаточно.

Для того, чтобы быть полностью уверенным в собственной защищённости от клещей, необходимо пройти два этапа вакцинации — осенний и зимний, а после этого привиться ещё раз через год. В следующий раз вспомнить о защите организма нужно будет только через три года.

В ведомстве советуют в первую очередь обезопасить себя тем, кто работает в лесополосе, студентам, выезжающим туда на практику, дачникам и всем регулярно бывающим в лесной зоне.

«В этом сезоне в клиники города по поводу присасывания клещей обратились 2634 человека. Случаев клещевого энцефалита в дальневосточной столице не зарегистрировано», — сообщает пресс-служба администрации Хабаровска в пятницу.

Отказ от вакцинации может привести к серьёзным последствиям. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о смерти жителя Хабаровского края от клещевого энцефалита. У мужчины родом из посёлка имени Полины Осипенко не было прививки от этого заболевания.

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