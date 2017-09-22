Заморозки в Челябинской области «перенесли» на сутки
Самые низкие температуры синоптики прогнозируют на Южном Урале в субботу, 23 сентября.
Самые низкие температуры синоптики прогнозируют на Южном Урале в субботу, 23 сентября.
Сегодня, по сведениям Челябинского гидрометцентра, в отдельных территориях региона (горах и низинах) ожидаются заморозки до -4 и порывистый ветер до 14 м/с. В субботу, 23 сентября, днем воздух прогреется до +8+13 градусов, а вот ночью температура снизится до -2, в отдельных местах похолодает до -6. В воскресенье в большинстве районов области пройдут дожди, днем ожидается 7−12 градусов тепла, максимальная температура ночью -2.
В Челябинске заморозков пока не обещают. Самые низкие температуры ожидаются также субботней ночью — от 0 до +2 градусов, днем переменная облачность, без осадков и 9−11 тепла. В воскресенье, 23 сентября, в областном центре будет облачно, ожидается небольшой дождь и не выше +10 днем, ночью +2+4. Максимальная скорость ветра в выходные составит 5−10 м/с.