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10:48 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Заморозки в Челябинской области «перенесли» на сутки

Самые низкие температуры синоптики прогнозируют на Южном Урале в субботу, 23 сентября.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 78% 761 мм рт. ст. 3 м/с

Сегодня, по сведениям Челябинского гидрометцентра, в отдельных территориях региона (горах и низинах) ожидаются заморозки до -4 и порывистый ветер до 14 м/с. В субботу, 23 сентября, днем воздух прогреется до +8+13 градусов, а вот ночью температура снизится до -2, в отдельных местах похолодает до -6. В воскресенье в большинстве районов области пройдут дожди, днем ожидается 7−12 градусов тепла, максимальная температура ночью -2.

В Челябинске заморозков пока не обещают. Самые низкие температуры ожидаются также субботней ночью — от 0 до +2 градусов, днем переменная облачность, без осадков и 9−11 тепла. В воскресенье, 23 сентября, в областном центре будет облачно, ожидается небольшой дождь и не выше +10 днем, ночью +2+4. Максимальная скорость ветра в выходные составит 5−10 м/с.

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