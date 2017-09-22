Заморозки в Челябинской области «перенесли» на сутки

Сегодня, по сведениям Челябинского гидрометцентра, в отдельных территориях региона (горах и низинах) ожидаются заморозки до -4 и порывистый ветер до 14 м/с. В субботу, 23 сентября, днем воздух прогреется до +8+13 градусов, а вот ночью температура снизится до -2, в отдельных местах похолодает до -6. В воскресенье в большинстве районов области пройдут дожди, днем ожидается 7−12 градусов тепла, максимальная температура ночью -2.