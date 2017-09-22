В Воронеже началась борьба с очередями в МФЦ

Активисты регионального Общероссийского народного фронта обратились с правительство Воронежской области с предложениями об оптимизации МФЦ. Документ был составлен после круглого стола с участием руководства многофункциональных центров и управления Росреестра.

Ранее активисты провели мониторинг работы воронежских офисов «Мои документы». Они опросили посетителей. В основном недовольство граждан связано со временем ожидания в очереди. Наибольший ажиотаж вызывают вопросы по оформлению документов в Росреестре — ожидание занимает до двух часов.

В МФЦ к общественникам прислушались. Была сформирована рабочая группа по устранению недочётов.

Пришли к выводу, что главной проблемой МФЦ является ежегодное увеличение количества заявителей. Это связано с введением новых востребованных населением услуг. К примеру, с 1 февраля в МФЦ выдают паспорта и меняют водительское удостоверение в связи с истечением срока действия. При этом численность сотрудников МФЦ выросла незначительно.

Кроме того, на времени ожидания сказывается техническая оснащённость центров. Первые офисы были открыты ещё в 2010 году. С тех пор замену оргтехники там не проводили.

— В результате обсуждения на круглом столе разработаны предложения по оптимизации системы МФЦ в Воронежской области. В их числе — увеличить штат сотрудников, количество работающих окон, изменить режим работы с восьмичасового рабочего дня на 12-часовой, а также провести модернизацию оборудования, — рассказал член регионального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Воронежской облдумы Виктор Буздалин.

По его расчетам, предлагаемые меры позволят сократить время ожидания в центрах «Мои документы» до 15 минут.