Сергей Безруков о съемках в Беларуси: кормят вкусно и пробок нет
МИНСК, 22 сен — Sputnik. Актер Сергей Безруков признал, что сниматься в Минске ему нравится больше, чем в Москве и Подмосковье.
МИНСК, 22 сен — Sputnik. Актер Сергей Безруков признал, что сниматься в Минске ему нравится больше, чем в Москве и Подмосковье.
«Здесь можно быстро доехать до точки съемки, в отличие от Москвы и Подмосковья. Если съемки проходят в Подмосковье, то меньше времени займет перелет до Минска, чем путь до съемочного павильона под Москвой», — рассказал Безруков в
В Беларуси актер снимался не только в Минске, но и в Смолевичах, где снимали картину «В июне 41-го». Безруков признал, что гордится ролью в этой первой и пока единственной в его фильмографии военной картине, тем более, кормят в Беларуси хорошо.
«И в России кормят хорошо, но здесь
Он рассказал, что сейчас работает над картиной по роману Сергея Довлатова «Заповедник» и добавил, что надеется, эта картина поможет молодому поколению не только лучше узнать, но почувствовать Довлатова с его особенным юмором.