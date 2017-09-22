Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
СМИ опубликовали видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Facebook передаст конгрессу данные о покупках из РФ политрекламы
«Украина будет снова покупать»: глава «Нафтогаза» о газе из РФ
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Все ещё мисс Вселенная: Фёдорова предстала в купальнике - СМИ
Эксперт: Киев получил сигнал не мешать на Донбассе
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
СМИ: сын Александра Домогарова не навещает больного отца
СМИ: певца Андрея Губина вынудили сделать ДНК-тест
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
11:04 (мск), источник: Sputnik.by

Сергей Безруков о съемках в Беларуси: кормят вкусно и пробок нет

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Актер Сергей Безруков признал, что сниматься в Минске ему нравится больше, чем в Москве и Подмосковье.

Источник: Sputnik.by

«Здесь можно быстро доехать до точки съемки, в отличие от Москвы и Подмосковья. Если съемки проходят в Подмосковье, то меньше времени займет перелет до Минска, чем путь до съемочного павильона под Москвой», — рассказал Безруков в пресс-центре Sputnik.

В Беларуси актер снимался не только в Минске, но и в Смолевичах, где снимали картину «В июне 41-го». Безруков признал, что гордится ролью в этой первой и пока единственной в его фильмографии военной картине, тем более, кормят в Беларуси хорошо.

«И в России кормят хорошо, но здесь как-то особенно, видимо, боятся, что мы можем отощать. И отношение в Беларуси прекрасное, спасибо белорусам за любовь и доверие к нам, и мы отвечаем вам тем же», — заверил Безруков.

Он рассказал, что сейчас работает над картиной по роману Сергея Довлатова «Заповедник» и добавил, что надеется, эта картина поможет молодому поколению не только лучше узнать, но почувствовать Довлатова с его особенным юмором.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Пропавшего в Беловежской пуще Максима Мархалюка ищут шестые сутки
Федерация биатлона озабочена словами Брынзака о гражданстве Блашко
КНДР пригрозила взорвать водородную бомбу в Тихом океане
Чертеж немецкого автомата обнаружен на памятнике Калашникову
В США устанавливают причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Facebook расскажет конгрессу о закупках рекламы из России
СМИ узнали о самых эффективных мерах антитабачной кампании в РФ
В России за неделю были «заминированы» более тысячи зданий
В самолетах Qatar Airways появились двуспальные кровати
Спорт
Кто выбил «Зенит»? Главное — бюджет 300 миллионов рублей Рассказываем о петербургском "Динамо", которое сотворило главную кубковую сенсацию четверга, обыграв "Зенит"
Авто
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус В сети неожиданно появились снимки загадочного микроавтобуса, у которого на решётке радиатора красуется эмблема марки УАЗ
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Впервые в России суд отобрал бесплатный гектар
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь