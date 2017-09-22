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12:04 (мск), источник: Pro Город Самара

Новокуйбышевский театр «Грань» сыграет благотворительный спектакль для детей из Луганска

После выступления ребят познакомят с актерами и художницей Алисой Якиманской.

В пятницу, 22 сентября, театр-студия «Грань» покажет благотворительный спектакль для детей Луганска, которые находятся на отдыхе в детском центре «Березки» около Новокуйбышевска, сообщает Волга Ньюс со ссылкой на пресс-службу театра.

Ребятам покажут премьерный спектакль «Театр теней Офелии» по сказке-притче Михаэля Энде. После спектакля пройдет творческая встреча детей с актерами театра и художницей Алисой Якиманской.

Подростки от 7 до 14 лет, приехавшие из Луганска занимаются в спортивных секциях и в фольклорном коллективе «Забавушка». Поездка в центр «Березки» стала для детей своеобразным поощрением. В лагере ребята также продолжают учиться. Кроме того, их знакомят с достопримечательностями Самарской области, встречаются с художниками, артистами, спортсменами.

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