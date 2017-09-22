Новокуйбышевский театр «Грань» сыграет благотворительный спектакль для детей из Луганска
После выступления ребят познакомят с актерами и художницей Алисой Якиманской.
После выступления ребят познакомят с актерами и художницей Алисой Якиманской.
В пятницу, 22 сентября,
Ребятам покажут премьерный спектакль «Театр теней Офелии» по
Подростки от 7 до 14 лет, приехавшие из Луганска занимаются в спортивных секциях и в фольклорном коллективе «Забавушка». Поездка в центр «Березки» стала для детей своеобразным поощрением. В лагере ребята также продолжают учиться. Кроме того, их знакомят с достопримечательностями Самарской области, встречаются с художниками, артистами, спортсменами.