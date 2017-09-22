Казахстанцев ожидают холодные выходные

Источник: Tengrinews

Представлен прогноз погоды на 23—25 сентября .

Специалисты отметили, что с районов Карского моря на Казахстан смещаются холодные и влажные воздушные массы. Поэтому, в выходные дни на большей территории республики, ожидаются похолодание и дожди.

В северных, центральных и восточных областях временами дожди с переходом в мокрый снег.

«В воскресенье и понедельник, на юге и юго-востоке Казахстана, местами пройдет дождь, в горных районах переходящий в мокрый снег. Кроме того, здесь ожидается понижение температуры, местами до заморозков», — сообщили в «Казгидромете».

В западных областях также ожидается смена погоды. В выходные дни здесь местами пройдет дождь и понизится температура воздуха.