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10:49 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанцев ожидают холодные выходные

Синоптики РГП «Казгидромет» прогнозирует холодные выходные, передает Tengrinews.kz.

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Источник: Tengrinews

Представлен прогноз погоды на 23—25 сентября.

Специалисты отметили, что с районов Карского моря на Казахстан смещаются холодные и влажные воздушные массы. Поэтому, в выходные дни на большей территории республики, ожидаются похолодание и дожди.

В северных, центральных и восточных областях временами дожди с переходом в мокрый снег.

«В воскресенье и понедельник, на юге и юго-востоке Казахстана, местами пройдет дождь, в горных районах переходящий в мокрый снег. Кроме того, здесь ожидается понижение температуры, местами до заморозков», — сообщили в «Казгидромете».

В западных областях также ожидается смена погоды. В выходные дни здесь местами пройдет дождь и понизится температура воздуха.

«Если накануне максимальная температура здесь была +30…+36, то уже в субботу температура не поднимется выше +15…+20, на юго-западе +23…+28, что близко к средним многолетним значениям. На остальной же территории Казахстана температура воздуха предполагается ниже климатической нормы на 2…6 градусов», — сообщили в «Казгидромете».

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