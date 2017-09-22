Казахстанцев ожидают холодные выходные
Синоптики РГП «Казгидромет» прогнозирует холодные выходные, передает Tengrinews.kz.
Синоптики РГП «Казгидромет» прогнозирует холодные выходные, передает Tengrinews.kz.
Представлен прогноз погоды на
Специалисты отметили, что с районов Карского моря на Казахстан смещаются холодные и влажные воздушные массы. Поэтому, в выходные дни на большей территории республики, ожидаются похолодание и дожди.
«В воскресенье и понедельник, на юге и
В западных областях также ожидается смена погоды. В выходные дни здесь местами пройдет дождь и понизится температура воздуха.
«Если накануне максимальная температура здесь была +30…+36, то уже в субботу температура не поднимется выше +15…+20, на