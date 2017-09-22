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10:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Саяно-Шушенском заповеднике нашли новые виды грибов

Открытием стал новый вид плютей умбровоподобный.

На территории Саяно-Шушенского заповедника микологи Ботанического института имени В. Л. Комарова обнаружили новые виды грибов. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Исследования были проведены еще в 2015 году. Месяц коллектив ученых Ботанического института им. В. Л. Комарова обследовали прибрежную часть заповедной территории от северной таежной границы до солнечной степной южной части. Было собрано около 1000 образцов. По результатам обработки материалов для территории заповедника установлено присутствие 245 видов грибов, причем пять из них отмечены впервые для территории России, один —впервые для территории Евразии.

Дальнейшая обработка образцов подтвердила предположение ученых о том, что в заповеднике много неизвестного для науки.

Открытиями стали новый вид плютей умбровоподобный и новая форма плютея мелкоопушенного. Первый гриб ученые нашли в устье реки Малые Уры на валежном стволе березы в смешанном лесу из лиственницы, ели, березы и ивы.

«Этот гриб очень похож на известный вид — плютей умбровый, который распространен по всей России. Главные отличительные признаки нового вида — одноцветный край пластинок, отсутствие хлопьев по краю шляпки, гладкая ножка без бурых чешуек. Есть отличия и в микроскопических структурах», — говорится в сообщении.

Плютей мелкоопушенный найден в северной части заповедника на гнилой древесине осины в смешанном лесу из лиственницы, пихты, осины и березы.

«До настоящего времени Плютей мелкоопушенный был известен только из Северной Америки. Примечательно, что все американские образцы данного вида характеризуются исключительно белой или лишь слегка желтовато-розоватой окраской плодовых тел. По микроскопическим признакам образцы из Саяно-Шушенского заповедника идентичны американским, они оказались идентичны и по ДНК. Единственное отличие заключается в окраске плодовых тел», — уточняют в заповеднике.

Также образцы плютея умбровоподобного нашли и в других регионах России — Приморском крае и Самарской области, а экземпляры коричневой формы плютея мелкоопушенного — в Новосибирской области.

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