МЧС предупредило крымчан о граде и ветре до 25 м/с

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Гроза с градом и усиление ветра до 25 метров в секунду ожидаются в пятницу на территории Республики Крым, возможны нарушения в работе объектов энергетики и транспорта, подтопления населенных пунктов, предупреждает МЧС России.

МЧС рекомендует крымчанам быть внимательными и осторожными, знать и выполнять общие правила безопасного поведения. В частности, при сильном ветре следует находиться дома и закрыть все окна. Если стихия застала на улице, не следует приближаться к деревьям, а также к сооружениям повышенного риска — мостам, эстакадам, трубопроводам и линиям электропередачи. Кроме того, надо обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.