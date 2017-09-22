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10:56 (мск), источник: РИА Новости

МЧС предупредило крымчан о граде и ветре до 25 м/с

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Гроза с градом и усиление ветра до 25 метров в секунду ожидаются в пятницу на территории Республики Крым, возможны нарушения в работе объектов энергетики и транспорта, подтопления населенных пунктов, предупреждает МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Гроза с градом и усиление ветра до 25 метров в секунду ожидаются в пятницу на территории Республики Крым, возможны нарушения в работе объектов энергетики и транспорта, подтопления населенных пунктов, предупреждает МЧС России.

«По данным центра “Антистихия”, на территории Республики Крым 22 сентября ожидаются сильный дождь, гроза, град, усиление ветра 25 метров в секунду», — говорится в прогнозе.

Спасатели полагают, что плохая погода может нарушить работу объектов энергетики, связи, ЖКХ, транспорта, жизнеобеспечения населения, привести к подтоплению пониженных участков населенных пунктов, а также обрушению слабо укреплённых конструкций.

МЧС рекомендует крымчанам быть внимательными и осторожными, знать и выполнять общие правила безопасного поведения. В частности, при сильном ветре следует находиться дома и закрыть все окна. Если стихия застала на улице, не следует приближаться к деревьям, а также к сооружениям повышенного риска — мостам, эстакадам, трубопроводам и линиям электропередачи. Кроме того, надо обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.

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