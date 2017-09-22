Министр объяснил, почему в скандал с учебниками МОН решило подключить полицию

Источник: Informburo.kz

«В этот раз мы почувствовали, что это идёт (травля). Обычно мы стараемся не обращать внимание на такие вещи. В этот раз мы почувствовали, наш юридический департамент почувствовал, что это достаточно организованная работа. Мы посоветовались с МВД, написали заявление с просьбой возбудить уголовное дело по этому факту. Факты привели, а их на самом деле гораздо больше оказалось, чем мы привели. Поэтому мы надеемся, что если всё это организованно, они во всём разберутся, найдут. У нас эффективные службы. Виновные будут наказаны», — сказал он в интервью журналистам.

По его словам, в ведомстве были готовы к такой реакции и скандалам из-за учебников.

«Мы в принципе были готовы к этому, потому что масштаб изменений, который на сегодняшний день происходит, вы сами должны себе представить. Половина школ перешло на обновлённое содержание, и я верю в то, что наши дети, которые показывают шикарные результаты на академическом уровне, покажут не менее хорошие результаты в течение ближайших двух лет», — отметил он.

Министр отметил, что некие люди специально создают ажиотаж вокруг учебников. «Мы считаем, что это достаточно искусственно развитый скандал», — добавил Сагадиев и назвал учебники достаточно хорошими, «если их брать на мировом уровне образования». Но г-н Сагадиев не намерен опускать руки, и скандалы из-за учебников не подпортили ему настроения.