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12:10 (мск), источник: Informburo.kz

Министр объяснил, почему в скандал с учебниками МОН решило подключить полицию

В кулуарах Парламента министр образования и науки Ерлан Сагадиев рассказал, почему ведомству пришлось обратиться к помощи правоохранительных органов из-за скандала о ложной информации об учебниках.

Источник: Informburo.kz

«В этот раз мы почувствовали, что это идёт (травля). Обычно мы стараемся не обращать внимание на такие вещи. В этот раз мы почувствовали, наш юридический департамент почувствовал, что это достаточно организованная работа. Мы посоветовались с МВД, написали заявление с просьбой возбудить уголовное дело по этому факту. Факты привели, а их на самом деле гораздо больше оказалось, чем мы привели. Поэтому мы надеемся, что если всё это организованно, они во всём разберутся, найдут. У нас эффективные службы. Виновные будут наказаны», — сказал он в интервью журналистам.

По его словам, в ведомстве были готовы к такой реакции и скандалам из-за учебников.

«Мы в принципе были готовы к этому, потому что масштаб изменений, который на сегодняшний день происходит, вы сами должны себе представить. Половина школ перешло на обновлённое содержание, и я верю в то, что наши дети, которые показывают шикарные результаты на академическом уровне, покажут не менее хорошие результаты в течение ближайших двух лет», — отметил он.

Министр отметил, что некие люди специально создают ажиотаж вокруг учебников. «Мы считаем, что это достаточно искусственно развитый скандал», — добавил Сагадиев и назвал учебники достаточно хорошими, «если их брать на мировом уровне образования». Но г-н Сагадиев не намерен опускать руки, и скандалы из-за учебников не подпортили ему настроения.

«Нормально, в хорошем настроении. Потому что у нас есть учителя, которые настроены, начали понимать, что надо делать, которые поверили в общий процесс. Очень много родителей, которые поверили», — резюмировал Сагадиев.

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