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11:07 (мск), источник: Вести Иркутск

Укрыться негде. В Оёке сотни людей задыхаются от соседского свинарника

В Оёке — своё экологическое бедствие. Там свиньи держат людей по домам: вонь, которая разносится по селу от одной усадьбы, не позволяет лишний раз выйти на улицу. Условия невыносимы — суд это признал, однако визгу от этого меньше не стало.

Источник: Вести Иркутск

— Здесь свинарник, свиней очень много, стоит визг, писк. Дальше стоит дробилка, работает по 3−4 часа.

Свиней сосед, говорят, держит уже лет 10, и с каждым годом поголовье растёт. Терпение у жителей Оёка закончилось.

— В огород выйти невозможно. Запах! Крысы бегают прямо из-под картошки. Мухи съедают окончательно. Крик, вереск вот этот. Никакого нет покоя. Районный суд мы выиграли, областной суд мы выиграли. Вот постановление судебных приставов, что прекратить вот это всё безобразие. Но воз и ныне там, — говорит жительница села Оёк Валентина Ознобихина.

На прогулке под дождём мы застали двух свиноматок, ещё несколько лежали под навесом. Остальные — в сараях. Но жители утверждают, что их в десяток раз больше. По словам истцов, хозяин этой фермы скрывает реальное количество животных. Через изгородь соседям виднее.

— Свиноматок раньше там до 50 доходило. Потом поменьше стало. Суд решил всё убрать. Я старый человек, выхожу вечером гулять. Тухлым пахнет, рыбой какой-то, там просто невозможно. Просьба великая — убрать всё на свете, — говорит жительница села Оёк Валентина Муравьёва.

Самое неприятное в этой истории — несносная вонь от чушек. И никакой забор ей не преграда. Смрад распространяется на всю округу Оёка.

— Вот школа начальная. Дети выходят все на перемены, и дышать нечем начиная с весны и до самой осени. Здесь больница, больные выходят подышать воздухом, дышать нечем. Здесь хлебозавод, — говорит жительница села Оёк Елена Позднякова.

Дело ещё и в том, что на момент обращения жителей села в суд свинарник находился на участке под индивидуальное жилое строительство. Что запрещено законом. А сейчас владелец уже изменил назначение земли — на личное подсобное хозяйство. Судебные приставы свиней изымать права не имели.

— В данном случае решение суда звучит: запретить разводить свиней по указанному адресу. Выезд судебного пристава и составление актов подтверждает, что поголовье свиней, в том числе акты администрации посёлка Оёк, подтверждают, что поголовье свиней в количестве 100 штук в 2016-м году уменьшилось на сегодняшний день до 10, — говорит и. о. начальника отдела организации исполнительного производства УФССП по Иркутской области Александр Носков.

Показать нашей съёмочной группе, сколько на самом деле хрюшек в хозяйстве, Александр Толстиков отказался, мотивируя это тем, что животные на карантине по африканской чуме свиней.

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