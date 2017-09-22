В Большереченском зоопарке каждый тигр получит по тыкве

Как оказалось, тыквы, кабачки и помидоры нравятся всем животным без исключения, в том числе суровым хищникам. Животные, как и люди, осенью тяготеют к пище, богатой витаминами и прочими полезными веществами, так как зима для них проходит намного сложнее, чем для людей.