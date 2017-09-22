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11:07 (мск), источник: СуперОмск

В Большереченском зоопарке каждый тигр получит по тыкве

Конец урожайного сезона в Омске традиционно сопряжен с целым рядом благотворительных мероприятий.

Вот и руководство Большереченского зоопарка просит омичей поделиться излишками своего урожая ради животных.

Как оказалось, тыквы, кабачки и помидоры нравятся всем животным без исключения, в том числе суровым хищникам. Животные, как и люди, осенью тяготеют к пище, богатой витаминами и прочими полезными веществами, так как зима для них проходит намного сложнее, чем для людей.

Так, тигры оказались неожиданными поклонниками тыкв. Сотрудники зоопарка кладут в вычищенные внутри растения мясо, так как большие кошки с радостью едят и то и другое.

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