В Казани временно закрыли движение по улице Г. Камала
(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). С 22 сентября до 25 сентября включительно в Казани частично закрыли для движения проезжую часть улицы Г. Камала у дома № 37.
(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). С 22 сентября до 25 сентября включительно в Казани частично закрыли для движения проезжую часть улицы Г. Камала у дома № 37.
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В исполкоме города рекомендуют автомобилистам быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.