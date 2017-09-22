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17:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани временно закрыли движение по улице Г. Камала

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). С 22 сентября до 25 сентября включительно в Казани частично закрыли для движения проезжую часть улицы Г. Камала у дома № 37.

Источник: ИА Татар-информ

Как сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана со ссылкой на информацию Комитета внешнего благоустройства, перекрытие движения вызвано работами по прокладке газопровода.

В исполкоме города рекомендуют автомобилистам быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

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