Власти Краснодара рассказали о том, как пройдет празднование Дня города

Источник: Югополис

В субботу, 23 сентября, праздничные мероприятия начнутся в 11 часов на Театральной площади с традиционной церемонии поднятия флага. Для краснодарцев и гостей, среди которых будут представители иностранных делегаций, выступят творческие коллективы.

В 12 часов официальный старт празднованию 224-й годовщины со дня основания Краснодара будет дан на Екатерининской площади города.

На Пушкинской площади будет работать выставка-ярмарка изделий художественных промыслов «Краснодарский сувенир».

В 15 часов в Чистяковской роще пройдет праздник Центрального округа.

В 8 часов вечера на площади перед зданием мэрии пройдет гала-концерт с участием ведущих кубанских творческих коллективов. Завершится от фейерверком.

В воскресенье, 24 сентября, с 10 часов утра у памятника Екатерине, собора Александра Невского, издания краевой администрации пройдет ряд мероприятий казачьей направленности. В сквере имени Жукова в это же время состоится зарядка с участием известных спортсменов.

В 15 часов в Юбилейном микрорайоне начнется фестиваль казачьей культуры, который завершится фейерверком.

Праздничные мероприятия запланированы в 17 часов на территории Солнечного острова.

В это же время по центру Краснодара, от краевой до городской администраций, пройдет молодежное шествие, которое завершится большим концертом с участием студенческих коллективов.

Итогом двухдневного празднества станет фейерверк на Театральной площади Краснодара в 10 часов вечера.

Ранее «Югополис» сообщал о перекрытии движения в центре Краснодара с 21 по 25 сентября в связи с празднованием Дня города и публиковал подробные схемы альтернативного проезда транспорта.