Власти Краснодара рассказали о том, как пройдет празднование Дня города
Праздничные мероприятия пройдут
Праздничные мероприятия пройдут
В субботу, 23 сентября, праздничные мероприятия начнутся в 11 часов на Театральной площади с традиционной церемонии поднятия флага. Для краснодарцев и гостей, среди которых будут представители иностранных делегаций, выступят творческие коллективы.
В 12 часов официальный старт празднованию 224-й годовщины со дня основания Краснодара будет дан на Екатерининской площади города.
На Пушкинской площади будет работать
В 15 часов в Чистяковской роще пройдет праздник Центрального округа.
В 8 часов вечера на площади перед зданием мэрии пройдет
В воскресенье, 24 сентября, с 10 часов утра у памятника Екатерине, собора Александра Невского, издания краевой администрации пройдет ряд мероприятий казачьей направленности. В сквере имени Жукова в это же время состоится зарядка с участием известных спортсменов.
В 15 часов в Юбилейном микрорайоне начнется фестиваль казачьей культуры, который завершится фейерверком.
Праздничные мероприятия запланированы в 17 часов на территории Солнечного острова.
В это же время по центру Краснодара, от краевой до городской администраций, пройдет молодежное шествие, которое завершится большим концертом с участием студенческих коллективов.
Итогом двухдневного празднества станет фейерверк на Театральной площади Краснодара в 10 часов вечера.
Ранее «Югополис» сообщал о перекрытии движения в центре Краснодара с 21 по 25 сентября в связи с празднованием Дня города и публиковал подробные схемы альтернативного проезда транспорта.
Также стало известно о том, что к Дню города в «Табрисе» появился торт «Огни Краснодара».